Україна пропонує перейти від обміну заявами до розмови лідерів: що відповів Зеленський Трампу і путіну

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за зусилля для закінчення війни. А російському диктатору путіну Зеленський запропонував зустріч на рівні лідерів.



«Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», — йдеться у повідомленні.

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Зеленський також додав: «Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії».



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп встановив для росії новий дедлайн щодо припинення війни в Україні.



Після цього росія завдала низку масованих ударів по Україні. Найбільше постраждав Київ, де загинула 31 людина, в тому числі 5 дітей, постраждали 159 киян, 16 з яких діти.



Так черговою жорстокістю та цинізмом кремль відповів на ультиматум Трампа.

На наступний день путін на пресконференції з лукашенком повторив свої умови «врегулювання конфлікту з Україною». Вимоги путіна до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними.

Як і раніше, кремлівський диктатор, заявив про «викорінення причин цього конфлікту». Путін хоче, щоб українські війська були повністю виведені з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Україна не повинна вступати до НАТО, мати нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус.

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Нагадаємо, старший науковий співробітник Центру Карнегі росія — Євразія Олександр Баунов вважає, що плани кремля у війні з Україною — це не просто захоплення територій. Путін хоче диктувати умови, щоб він був на рівних з лідерами Заходу. Кремлівський диктатор прагне повернути собі місце за столом переговорів великих держав й щоб Захід визнав нову реальність.

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