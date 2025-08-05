У районі між Новопавлівкою через Покровськ та Костянтинівкою, а також у Сіверську та Куп'янську ситуація щодня погіршується. Ці міста перебувають під величезним тиском російських атак. Усім п'яти гарячим точкам загрожує оточення або вони вже замкнені «у кишені». Ці гарячі точки дедалі більше скорочуються, а у Покровську вже присутні невеликі групи російських штурмових військ. Про це каже військовий експерт Маркус Райснер, який раніше аналізував ситуацію на Донеччині та пропонував відступити на більш вигідну лінію оборони.

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«Загалом, баланс росіян у липні виглядає навіть кращим, ніж у попередні місяці. Російські війська минулого місяця захопили 713 квадратних кілометрів. У червні це було 588 квадратних кілометрів, у травні 507, а у квітні лише 379 квадратних кілометрів. Це дуже значне збільшення. Якщо подивитися на розташування всіх п'яти гарячих точок на карті, Сіверськ дуже відкритий на схід. Якщо російські війська зараз оточать Сіверськ своєрідними кліщами, можливо, буде гарним рішенням залишити позиції там. З силами з Сіверська українці могли б краще захищати два міста на захід від нього — Слов'янськ і Краматорськ», — каже аналітик.

За словами експерта, українці не можуть стабільно підготуватися до оборони на відкритих рівнинах сходу України.

«Якби вони радикально відступили, найгірший сценарій означав би, що чотири області, на які претендують росіяни, повністю потрапили б до їхніх рук. Однак ми бачимо, що українці будують бази у вигідних для них районах місцевості, які потім мають бути обслуговані солдатами. Але з огляду на постійні атаки КАБів та безпілотників, вони, очевидно, не будуть стійкими. Тож, якщо фронт зміститься далі на захід, наприклад, через падіння Сіверська, передбачається, що наступна сильна оборонна лінія включатиме міста Слов'янськ та Краматорськ. Тому що міста з підвалами, бетонними фундаментами та житловими конструкціями дозволяють вести набагато більш стійкі бойові дії. Відповідно, четверта оборонна лінія не буде безперервною лінією у строгому сенсі, а радше територіальним поясом, що охоплює різні оборонні зони. Мінні поля, колючий дріт для захисту від невеликих штурмових груп, які часто використовують росіяни, „зуби дракона“ та протитанкові рови для захисту від танків — все це може бути частиною оборонних зон. Позиції викопуються та зміцнюються, наприклад, стовбурами дерев. Вони також можуть мати можливість забетонувати деякі позиції. Мета — зв’язати там наступальний потенціал росіян, щоб виграти час. Йдеться вже не про оборону, а про затримку просування загарбників», — підсумовує Райснер.

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