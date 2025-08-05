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Фантастична штука: готуємо яблучний штрудель
Зараз почався сезон яблук, тому можете сміливо готувати цю випічку. Вона смачна, ароматна, бюджетна і … словом — неймовірна. Штрудель має вишуканий смак, який поєднує ароматну соковиту начинку та крихке тісто, ділиться кулінарна блогерка Алла Желізняк. До речі, нагадаємо про ще один рецепт випічки — трояндочки з яблуками.
Складники:
- 250 г борошна
- 100 мл теплої води
- 3 столові ложки олії
- 7−8 зелених яблук
- 50 г цукру
- 100 г вершкового м’якого масла
- 70 г мигдалю
- 80 г родзинок
- 1 яйце
- 30 г панірувальних сухарів
- 1 жовток та 2 столові ложки молока (для змащування)
- 1 чайна ложка кориці
- Дрібка солі
- Сік лимону
Приготування:
У борошно влити 1 столову ложку олії, додати яйце, сіль, воду, замісити тісто. Розділити навпіл, в одну частину тіста долити 1 столову ложку олії, вимісити. Об’єднати обидві частини тіста, та ще раз вимісити. Скатати кулькою, покласти в миску, полити 1 столовою ложкою олії, закрити плівкою. Дати відпочити 30 хвилин.
Родзинки замочити в гарячій воді, але не в крутому окропі, щоб родзинки не розкисли.
Горіхи подрібнити ножем.
Яблука почистити та порізати на слайси. Щоб яблука не потемніли, збризнути соком лимону.
Взяти чистий, великий, бавовняний рушник, притрусити борошном та якомога тонкіше розкатати на ньому тісто. Змастити вершковим маслом (залишити полосу 10 см не змащеною), посипати сухарями, викласти яблука, горіхи, родзинки, посипати цукром та корицею.
За допомогою рушника скрутити штрудель. Змастити яйцем з молоком.
Випікати в режимі конвекції при температурі 220 градусів хвилин 35−40.
Подавати з морозивом.
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