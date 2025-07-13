Смертельні розваги: дитина загинула в аквапарку на Полтавщині

Чергова трагедія у парку розваг сталася на Полтавщині — в аквапарку загинув 6-річний хлопчик.

Як повідомляють в ГУНП в Полтавській області, правоохоронцям від медиків надійшло повідомлення про те, що дитина впала у басейн та втопилася.

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Це сталося на території аквапарку у Супрунівці.

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Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Його витягнули з води без свідомості та намагалися реанімувати. На жаль, спроби медиків врятувати дитину не допомогли.

Слідчіи вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що днями сталася трагедія на Київщині — під колесами автівки, яка довільно катилася без водія, загинув 9-річний хлопчик. Сталося так, що автомобіль Renault Master, який був залишений водієм на узбіччі, самовільно почав рух та здійснив наїзд на дитину.

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Фото Pixabay

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