У Києві двоє хлопців зґвалтували 12-річну дівчинку: як їх покарають

У Києві два молодики зґвалтували неповнолітню дівчинку. Їм повідомили про підозру та взяли під варту без можливості внесення застави.

За даними слідства, двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром міста. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, її завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.

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Підозрюваних, один з яких є іноземцем, затримали. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів.

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Ґвалтівникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

«Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Раніше ми повідомляли про випадок на Київщині, де батько у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою 15-річну доньку.

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