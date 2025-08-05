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У Києві двоє хлопців зґвалтували 12-річну дівчинку: як їх покарають
У Києві два молодики зґвалтували неповнолітню дівчинку. Їм повідомили про підозру та взяли під варту без можливості внесення застави.
За даними слідства, двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром міста. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, її завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували.
Підозрюваних, один з яких є іноземцем, затримали. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів.
Ґвалтівникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
«Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди», — йдеться у повідомленні прокуратури.
Раніше ми повідомляли про випадок на Київщині, де батько у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою 15-річну доньку.216
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