Де і коли дивитися онлайн «Панатінаїкос» — «Шахтар»: який прогноз букмекерів на матч відбору Ліги Європи

в четвер, 7 серпня, донецький «Шахтар», який вибив з турніру «Бешикташ» (4:2 в гостях, 2:0 на своєму полі), проведе на Олімпійському стадіоні в Афінах перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти бронзового призера чемпіонату Греції «Панатінаїкоса» (арбітр — Ерік Ламбрехтс з Бельгії).

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Якщо «Шахтар», окрім «Бешикташа», встиг пройти в ЛЄ і фінський «Ільвес» (6:0 вдома, 0:0 на виїзді), то «Панатінаїкос», у складі якого під керівництвом португальця Руя Віторії грає ексфутболіст донецького клубу бразилець Тете, у відборі Ліги чемпіонів капітулював перед шотландским «Рейнджерс» (0:2 у гостях, 1:1 на своєму полі).

В минулі роки донеччани жодного разу не перетиналися в єврокубках з «Панатінаїкосом», але тричі грали з іншими грецькими клубами — з ПАОКом — 1:0 у 2005-му та з «Олімпіакосом» — 2:2, 1:1 у 2006-му.

У мйбутньому поєдинку букмекери бачать невеликим фаворитом клуб з Афін. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Панатінаїкоса» приймає з коефіцієнтом 2,40, на нічию — 3,30, на виграш підопічних турка Арди Турана — 2,60.

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У прямій трансляції матч «Панатінаїкос» — «Шахтар» на території України покажуть (початок — о 21:00) канал УПЛ ТБ та платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок на платформі, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга Європи. 3-й відбірний раунд. Перший матч

7 серпня (четвер)

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«Панатінаїкос» — «Шахтар» 21:00 УПЛ ТБ, «Київстар ТБ»

Нагадаємо, що у разі успішного проходження грецького бар'єру «Шахтар» у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє 21 та 28 серпня з бронзовим призером чемпіонату Туреччини «Самсунспором», а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з невдахою протистояння «Серветт» (Швейцарія) — «Утрехт» (Нідерланди).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на старті чемпіонату України не без напруги обіграв «Епіцентр».

Фото ФК «Шахтар»

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