В Ізмаїлі розстріляли патруль поліції: один правоохоронець загинув

На Одещині, де нещодавно ухилянт напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та СП обласного центру, 45-річний чоловік застрелив правоохоронця.

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Як повідомляють в ГУНП в Одеській області, трагічна подія сталася напередодні увечорі на околиці міста Ізмаїл, де працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили водія мопеда для перевірки документів.

«Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні», — повідомили в поліції.

Загиблий — 34-річний старший лейтенант поліції, корінний мешканець Ізмаїла Михайло Сорока. У нього залишилися дружина та двоє маленьких діток.

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Загинув старший лейтенант поліції Михайло Сорока. Фото поліції

Офіцер працював у різних підрозділах поліції Одещини: був оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським, а останнім часом — інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

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Зловмисник, який отримав вогнепальне поранення, залишається у лікарні. Його затримано у процесуальному порядку — розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно під Київом постраждали правоохоронці, які приїхали за викликом щодо домашнього насилля. Агресивний чоловік підірвав гранату — сам він загинув, а п'ятеро поліцейських були поранені.

Фото поліції

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