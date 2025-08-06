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Події

Люди, як кораблі: Київ знову затопило після дощу (відео)

14:51 6 серпня 2025
Київ затопило після дощу 6 серпня

У Києві, де раніше двоє хлопців зґвалтували 12-річну дівчинку, 6 серпня коротка злива з градом затопила місто, перетворивши дороги на річки і поваливши дерева. Деякі вулиці затоплені так, що містяни йдуть у воді по пояс, а автівки знову стали у заторах після дощу, що тривав півгодини.

В місті на дорогах багато дерев, що впали на проїзджу частину через сильний вітер. Це спричинило багато заторів.

Злива супроводжувалася громом, блискавками та градом. Видимість на дорогах сильно погіршилась, а деякі дороги перетворилися на озера й річки.

Кияни в соцмережах почали викладати відео наслідків стихії.

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Як писали «ФАКТИ», у першій половині поточного тижня за рахунок впливу атмосферних фронтів та циклонічної діяльності на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою.

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