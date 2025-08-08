Аналітики, які вивчають путіна, а також люди, які його знають, з самого початку війни заявляють, що головна мета російського лідера полягає насамперед у забезпеченні «мирної угоди», яка дозволить досягти його геополітичних цілей, а не обов'язково у завоюванні певної території на полі бою. І саме президент США, на їхню думку, має найкращі можливості для досягнення цих цілей, які включають утримання України поза НАТО та запобігання майбутньому розширенню альянсу. Це допомагає пояснити, чому путін так зосереджений на заспокоєнні Трампа та уникненні розриву з Вашингтоном, навіть попри те, що американський президент виявляє дедалі більше нетерпіння щодо його відмови погодитися на перемир'я, пише The New York Times. Зазначимо, що аналітик Тетяна Станова з Центру Карнегі росія-Євразія вважає, що умови росії «зводяться до однієї й тієї ж вимоги: Україна припиняє опір, Захід припиняє постачання зброї, а Київ приймає умови росії, що фактично є капітуляцією».

«путін хоче зберегти Трампа як ресурс для можливого переходу до миру, — сказав прокремлівський політичний аналітик Сергій Марков. — Трамп потрібен для досягнення умов росії».

Ймовірно, саме тому путін вже кілька місяців поспіль заявляє, що хоче провести саміт.

З моменту початку зближення з кремлем у січні адміністрація Трампа не погоджувалася на проведення саміту з путіним, чекаючи від кремля сигналу про те, що російський лідер дійсно серйозно налаштований на реальне припинення вогню на полі бою. Раптова згода Білого дому на проведення саміту викликала питання про те, на що погодився путін під час переговорів у москві з Віткоффом. Що саме обговорювали ці двоє — невідомо.

Деякі аналітики припускали, що під час переговорів цього року путін наказав послам дотримуватися лише найжорсткішої позиції, щоб змусити Трампа піти на зустріч з ним. Російські чиновники, можливо, сподіваються, що особиста зустріч на вищому рівні дасть путіну можливість переконати Трампа, який давно симпатизує росії, знову підтримати погляди російського диктатора на те, що він називає «корінними причинами конфлікту».

Люди, наближені до кремля, а також політичні аналітики, кажуть, що вимоги путіна — виключити Україну з НАТО, обмежити військовий потенціал України та закласти основи для більш дружнього до москви уряду в Києві — є для нього важливішими, ніж конкретні території, які в кінцевому підсумку контролюватиме росія.

«Найважливішим для путіна є НАТО і ці залізні гарантії, що Україна не вступить до НАТО і що країни НАТО не будуть розвивати військову присутність в Україні, а також низка політичних вимог до самої України», — сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі росія-Євразія.

Інші вимоги, додала вона, можуть бути предметом переговорів.

Мало що вказує на те, що, незважаючи на зростаючі погрози з боку Білого дому, путін відмовився від своїх жорстких цілей.

Станова сказала, що путін волів би, щоб Зеленський капітулював під тиском Трампа, щоб російські війська могли припинити бойові дії. Але, за її словами, логіка російського лідера полягає в тому, що «ми отримаємо те, що хочемо, за будь-яку ціну», незалежно від економічних чи соціальних втрат.

«Вони готові воювати роками, якщо це буде необхідно, — додала вона. — Звичайно, вони б воліли цього не робити».

