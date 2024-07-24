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Фальшивий заєць — рецепт легкої у приготуванні старовинної української страви від відомої фудблогерки з Карпат

18:37 24 липня 2024
Фальшивий заєць

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом малосольних огірочків, розповіла, як приготувати страву під назвою «Фальшивий заєць».

Інгредієнти:

— Свинина 250 г
- Яловичина 250 г
- Молоко 50 мл
- Яйця 4 шт
- Цибуля 1 шт
- Панірувальні сухарі 1 ст. л.
- Мускатний горіх/сіль/перець дрібка
- Олія
- Кетчуп 1 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Мʼясо нарізаємо довільними шматками, двічі (це важливо) перемелюємо через мʼясорубку, заливаємо холодним молоком, добре перемішуємо і залишаємо в холодильнику на 1 годину;
2. Тим часом відварюємо на круто 3 яйця;
3. Цибулю натираємо на дрібній тертці (тій, що для дерунів) і обсмажуємо на олії до золотистості;
4. Коли фарш настоявся, добре відбиваємо його руками (як на відео), додаємо смажену цибулю, сіль, перець, мускатний горіх, збите (як на омлет) одне яйце, панірувальні сухарі і гарно все перемішуємо;
5. Формуємо нашого зайця. На харчову плівку викладаємо фарш, рівномірно розприділяємо його руками (товщиною на 1 палець), зверху викладаємо очищені яйця, щільно замотуємо і формуємо хлібець (як на відео);
6. Викладаємо його на деко застелене пергаментом, змащуємо зверху олією і ставимо запікатись у духову шафу при температурі 180 градусів на 40 хвилин, потім виймаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і запікаємо ще 10 хвилин, щоб кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.

«Це дуже смачна і легка в приготуванні старовинна українська страва, яку можна готувати і на свято, і не на свято теж», — написала Пекарюк.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати піцу на лаваші.

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