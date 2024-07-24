Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом малосольних огірочків, розповіла, як приготувати страву під назвою «Фальшивий заєць».

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Інгредієнти: — Свинина 250 г

- Яловичина 250 г

- Молоко 50 мл

- Яйця 4 шт

- Цибуля 1 шт

- Панірувальні сухарі 1 ст. л.

- Мускатний горіх/сіль/перець дрібка

- Олія

- Кетчуп 1 ст. л. Спосіб приготування: 1. Мʼясо нарізаємо довільними шматками, двічі (це важливо) перемелюємо через мʼясорубку, заливаємо холодним молоком, добре перемішуємо і залишаємо в холодильнику на 1 годину;

2. Тим часом відварюємо на круто 3 яйця;

3. Цибулю натираємо на дрібній тертці (тій, що для дерунів) і обсмажуємо на олії до золотистості;

4. Коли фарш настоявся, добре відбиваємо його руками (як на відео), додаємо смажену цибулю, сіль, перець, мускатний горіх, збите (як на омлет) одне яйце, панірувальні сухарі і гарно все перемішуємо;

5. Формуємо нашого зайця. На харчову плівку викладаємо фарш, рівномірно розприділяємо його руками (товщиною на 1 палець), зверху викладаємо очищені яйця, щільно замотуємо і формуємо хлібець (як на відео);

6. Викладаємо його на деко застелене пергаментом, змащуємо зверху олією і ставимо запікатись у духову шафу при температурі 180 градусів на 40 хвилин, потім виймаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і запікаємо ще 10 хвилин, щоб кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.

«Це дуже смачна і легка в приготуванні старовинна українська страва, яку можна готувати і на свято, і не на свято теж», — написала Пекарюк.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати піцу на лаваші.

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