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путін вдає зацікавленість у мирних переговорах: аналітики про справжні цілі глави кремля

17:22 3 серпня 2025
Путін

путін, вчергове підкресливши незмінність своїх воєнних цілей, спробував представити мирні переговори щодо припинення війни в Україні як такі, що досягають прогресу, водночас звинувачуючи Київ в уповільненні темпів переговорів. Днями вінзаявив, що, на його думку, мирні переговори розвиваються «загалом позитивно», і що нещодавній обмін військовополоненими та загиблими в бою між росією та Україною є свідченням цієї позитивної траєкторії.

За словами путіна, росія готова відкласти переговори, якщо Україна цього хоче. І що переговори повинні відбуватися в рамках детальних розмов за лаштунками, а не публічно. Глава кремля, ймовірно, має намір використати зустрічі росії та України в закритих робочих групах, щоб спростувати будь-які майбутні скарги Заходу на те, що москва не бере участі в мирних переговорах, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

росія направила кілька делегацій низького рівня на попередні раунди переговорів у Стамбулі, і ці раунди ще не призвели до жодних зрушень у напрямку миру, окрім обміну військовополоненими та загиблими. Майбутні зустрічі робочої групи з аналогічно російською делегацією навряд чи призведуть до будь-яких суттєвих зрушень, оскільки путін майже напевно одноосібно диктує параметри переговорної позиції росії.

ISW раніше зазначала, що хибні заяви путіна про те, що нинішній український уряд є неконституційним та нелегітимним, закладають основу для відмови рф від будь-якої мирної угоди з Україною в майбутньому.

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Аналітики вважають, що путін вдає інтерес щодо мирних переговорів, тоді як українські чиновники, навпаки, продовжують демонструвати справжню зацікавленість у закінченні війни. Про що свідчить заява Зеленського про те, що він залишається готовим зустрітися з путіним, та заява міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про те, що Україна хоче припинити війну у 2025 році.

Раніше постпред США при НАТО пояснив, що очікує на росію 8 серпня, якщо путін не погодиться на припинення вогню.

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