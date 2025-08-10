Іран незадоволений тим, як рф допомагає йому у відповідь на постачання дронів: стали відомі деталі

Виробництво іранського «Шахеда», який залишається основою дронової війни москви проти України, зараз здебільшого поглинуто російською військово-промисловою машиною. Аналітики та представники розвідки вважають, що 90% етапів виробництва зараз відбувається на заводі «Алабуга» у Татарстані або на інших російських об'єктах, пише CNN. Нещодавні супутникові знімки показують, що об'єкт продовжує розширюватися, з'являються нові виробничі потужності та гуртожитки, які дозволять йому масштабувати виробництво. Аналітики вважають, що це дозволить росії потенційно експортувати оновлену та перевірену в боях версію безпілотника, можливо, навіть назад до Ірану.

Але західне джерело в розвідці стверджує, що розширення та повна інтеграція «Шахеда-136» в росію фактично маргіналізували Тегеран, який стає дедалі нетерплячішим до того малого прибутку, який він отримує від росії. І це попри підтримку військових зусиль москви не лише безпілотниками, але й ракетами та іншими активами. Таке невдоволення вирувало протягом 12-денної бомбардувальної кампанії Ізраїлю, спрямованої проти іранської програми ядерної зброї в червні.

Заяви росії про осуд були розцінені як мізерна підтримка країні, що допомагає рф з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

«Іран, можливо, очікував, що росія зробить більше або вживе більше кроків, не бувши зобов'язаною це робити, — сказав CNN Алі Акбар Дарейні, аналітик тегеранського Центру стратегічних досліджень, дослідницького підрозділу офісу президента Ірану. — Вони можуть не втручатися військово, але можуть посилити оперативну підтримку, з точки зору постачання зброї, технологічної підтримки, обміну розвідувальними даними тощо».

Але такий підхід росії не став несподіванкою для представника західної розвідки, з яким поспілкувалося CNN. За його словами, це демонструє «чисто транзакційний та утилітарний характер» російської співпраці з Іраном.

«Це явне відсторонення демонструє, що росія ніколи не втручається поза межі своїх безпосередніх інтересів, навіть коли партнер — у цьому випадку важливий постачальник безпілотників — зазнає нападу», — сказав інсайдер.

Після того як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, вона почала імпортувати іранські безпілотники «Шахед» (Shahed). На початку 2023 року москва та Тегеран підписали угоду на 1,75 мільярда доларів на виробництво безпілотників всередині країни.

«У 2022 році росія платила в середньому 200 000 доларів США за один такий безпілотник, — повідомило джерело в українській розвідці. — У 2025 році ця цифра зменшилася приблизно до 70 000 доларів США».

Україна також заявила, що росія модернізувала безпілотник, покращивши зв'язок, батареї та оснастивши набагато більшими боєголовками, що робить їх смертоноснішими та складнішими для збиття.

Західний розвідник заявив, що Іран спочатку, здавалося, схвалив зусилля росії локалізувати приблизно 90% виробництва «Шахедів» у Татарстані, але модернізація безпілотника застала його зненацька.

«Ця еволюція знаменує собою поступову втрату контролю Ірану над кінцевим продуктом, який зараз значною мірою виробляється місцево та незалежно, — пояснило джерело. — Кінцева мета москви — повністю опанувати виробничий цикл та звільнитися від майбутніх переговорів з Тегераном».

Але в процесі розширення «Алабуги», яка не раз піддавалася атакам з боку України, рф не змогла виконати зобов'язання перед своїми іранськими партнерами. Тож, окрім втрати контролю над кінцевим продуктом, іранська влада та компанії скаржилися на те, що деякі платежі не були здійснені. Ситуація виникла й частково через задушливі міжнародні санкції, під якими російська економіка перебуває вже понад три роки.

«Це посилює розчарування Тегерана перешкодами, що заважають передачі російських аеронавігаційних технологій Ірану, як це було обіцяно москвою в обмін на його підтримку», — кажуть джерела.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників.

