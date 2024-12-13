Не перестарайтеся: як правильно доглядати за пральною машиною, щоб вона служила довго

При покупці ми зазвичай враховуємо, чи була пральна машина виготовлена в європейській країні чи Китаї. Також звертаємо увагу на бренд, сподіваючись, що краща фірмова техніка не зламається, а також дізнаємося, що потрібно самостійно робити з машинкою, щоб вона служила довгі роки. Дійсно, частка правди в цьому є, але часто пральна машина від відомого виробника також вимагає ремонту через 2−3 роки або взагалі не підлягає ремонту. Фахівці, які займаються ремонтом пральних машин, радять не перевантажувати машинку і уникати високих обертів віджимання. Але це ще не все, пише polki.

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Зазвичай ви свідомо обираєте пральну машину з максимальним завантаженням 4,5 кг, 5 кг, 6 кг або 7 кг. Але потім часто забуваєте, що це максимальне завантаження і взагалі воно стосується лише програми «бавовна». Усі інші програми, наприклад, для синтетики, вовни, короткого прання, не адаптовані до такого завантаження. У посібнику користувача це точно зазначено. Часто на програмі для вовни ви можете прати лише 1 кг або 1,5 кг одягу, а на інших, наприклад, 2 або 2,5 кг білизни. Якщо ви цього не дотримуєтесь, ви явно перевантажуєте пральну машину. Можливо, ви не усвідомлюєте, що суха ковдра вагою близько 2 кг у мокрому вигляді може важити 20 кг! Це відчувають підшипники пральної машини.

Виробники все частіше пропонують моделі пральних машин з частотою обертання до 1400−1600 оборотів. Завдяки такому віджиму одяг, вийнятий із пральної машини, висихає дуже швидко. Єдина проблема полягає у тому, що на деяких тканинах виникають сильні складки. Тим часом майстри з обслуговування пральних машин радять використовувати найвищу швидкість барабана лише зрідка. Найкраще після встановлення програми зменшити швидкість віджиму до 800, а іноді й до 600. Це здорово для пральної машини, особливо для амортизаторів і підшипників. Підшипники в нинішніх пральних машинах замінюють рідко.

Намагайтеся, щоб відстань між пральною машиною і ванною була не менше десятка-іншого сантиметрів. Це полегшить утримання пральної машини в чистоті і, перш за все, не пошкодить корпус, якщо пральна машина несподівано завібрує і почне стукати об ванну. Це може статися, наприклад, якщо одяг неправильно укладено в барабан.

Використовуйте харчову соду та оцет.

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Приблизно кожні 3 місяці наливайте ¾ склянки оцту в пральну машину і встановлюйте програму для бавовни на 90 градусів за Цельсієм, не кладучи в неї одяг. Оцет прибере накип з обігрівача і неприємний запах. Якщо в пральній машині немає накипу, а тільки неприємно пахне зсередини, насипте ¾ склянки соди і встановіть програму: бавовна 60 градусів C або 90 градусів C. Пральна машина освіжиться сама. РЕКЛАМА

Раніше експерт давав кілька порад щодо побутової техніки, щоб пралка служила набагато довше.

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