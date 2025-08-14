«ПСЖ» без Забарного відігрався з 0:2 і завоював у серії пенальті Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу

У середу, 13 серпня, на арені «Фріулі» в італійському Удіне відбувся матч за Суперкубок УЄФА, у якому 12-кілограмовий трофей та солідні призові розіграли переможець Ліги чемпіонів французький «ПСЖ» та тріумфатор Ліги Європи англійський «Тоттенхем».

ВІДЕО ДНЯ

Суперкубок УЄФА

«ПСЖ» (Франція) — «Тоттенхем» (Англія) — 2:2 (Лі, 85, Рамуш, 90+4 — ван Де Вен, 39, Ромеро, 48).

На перший в історії клубу Суперкубок УЄФА чемпіон Франції вийшов без свого основного голкіпера італійця Джанлуїджі Доннарумми, який зі скандалом покидає команду Луїса Енріке, і свого літнього новачка — 22-річного захисника збірної України Іллі Забарного, якого не встигли внести до заявки на поєдинок (при цьому він прилетів разом з командою до Італії).

РЕКЛАМА

Тим не менш, залишатися без другого поспіль трофею (у фіналі клубного чемпіонату світу «Парі Сен-Жермен» був розгромлений «Челсі» — 3:0) парижани не мали наміру. Хоча за спиною у них був лише один тиждень підготовки до сезону. Ось тільки у «Тоттенхема» з новим головним тренером — данцем Томасом Франком — були свої види на трофей. У першому таймі лондонці не тільки не дозволили іменитому опоненту хоча б раз пробити в площину воріт, але й самі відзначилися в атаці, коли росторопнішим за інших у штрафному майданчику парижан виявився нідерландський захисник ван Де Вен — 0:1.

«А чим я гірший?» — подумав, мабуть, ще один гравець центру оборони англійців аргентинець Ромеро, який на початку другого тайму влучно пробив головою — 0:2.

Часу на виправлення ситуації у «ПСЖ» було з лишком, і паризькі зірки зусиллями корейця Лі та португальця Рамуша врятували, здавалося, покірно програний поєдинок — 2:2.

РЕКЛАМА

Долю трофею вирішувала серія післяматчевих пенальті, в якій у французів схибив Вітінья, а в англійців — ван Де Бек і Тель. 4:3 на користь «ПСЖ».

Сьомий рік поспіль володарем Суперкубка УЄФА став переможець Ліги чемпіонів, а не найсильніша команда Ліги Європи. «ПСЖ» вперше виборов трофей і заробив 5 млн євро призових від УЄФА (лондонцям дісталися 4 мільйони).

До речі, з наступного розіграшу Суперкубок УЄФА може бути перетворений на турнір за участю чотирьох команд, повідомляє Telegraph Football. Висока ймовірність, що турнір при зміненому форматі будуть проводитися за межами Європи, наприклад, у США чи Близькому Сході. Планується, що оновлений турнір відбудеться з півфінальної стадії та фіналу.

На даний момент немає інформації про те, які команди отримають запрошення для участі в турнірі, окрім переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи, як це відбувається зараз.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Суперкубок УЄФА дістався мадридському «Реалу».

Фото AFP

31

Читайте нас у Facebook