- 00:26 «ПСЖ» без Забарного відігрався з 0:2 і завоював у серії пенальті Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу
- 13.08 22:01 Літо в банці: як законсервувати помідори без солі, цукру й оцту
- 13.08 21:31 «Мріяв бути священиком, а став виконавцем»: український співак Ігор Целип про духовність, сцену і спів
- 13.08 21:02 Додайте кілька крапель до вашої праски: прасування буде справжнім задоволенням
- 13.08 20:53 Компанія, пов'язана зі скандальним Микитасем та Астіоном, намагається зірвати продаж «Укрбуду»: що про це пишуть ЗМІ
- 13.08 20:45 «Ввечері, коли всередині ліхтаря запалюється світло, стається диво», — мисткиня Марія Румілова
- 13.08 20:33 У перші місяці вторгнення пішов боронити країну: на Сумщині загинув пластун із Черкас
- 13.08 20:09 Відновлюємо справедливість у серці країни, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринований болгарський перець з медом: чудовий варіант закуски
- 13.08 19:54 Дівам — «Королева Пентаклів», Левам — «Король Мечів», а Рибам — «Паж Кубків»: Таро-прогноз на 14 серпня
- 13.08 19:41 Активізація противника в районі Херсона: експерт розповів, це реальний план чи пропаганда ворога
- 13.08 19:34 Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, — Зеленський
«ПСЖ» без Забарного відігрався з 0:2 і завоював у серії пенальті Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу
У середу, 13 серпня, на арені «Фріулі» в італійському Удіне відбувся матч за Суперкубок УЄФА, у якому 12-кілограмовий трофей та солідні призові розіграли переможець Ліги чемпіонів французький «ПСЖ» та тріумфатор Ліги Європи англійський «Тоттенхем».
Суперкубок УЄФА
«ПСЖ» (Франція) — «Тоттенхем» (Англія) — 2:2 (Лі, 85, Рамуш, 90+4 — ван Де Вен, 39, Ромеро, 48).
На перший в історії клубу Суперкубок УЄФА чемпіон Франції вийшов без свого основного голкіпера італійця Джанлуїджі Доннарумми, який зі скандалом покидає команду Луїса Енріке, і свого літнього новачка — 22-річного захисника збірної України Іллі Забарного, якого не встигли внести до заявки на поєдинок (при цьому він прилетів разом з командою до Італії).
Тим не менш, залишатися без другого поспіль трофею (у фіналі клубного чемпіонату світу «Парі Сен-Жермен» був розгромлений «Челсі» — 3:0) парижани не мали наміру. Хоча за спиною у них був лише один тиждень підготовки до сезону. Ось тільки у «Тоттенхема» з новим головним тренером — данцем Томасом Франком — були свої види на трофей. У першому таймі лондонці не тільки не дозволили іменитому опоненту хоча б раз пробити в площину воріт, але й самі відзначилися в атаці, коли росторопнішим за інших у штрафному майданчику парижан виявився нідерландський захисник ван Де Вен — 0:1.
«А чим я гірший?» — подумав, мабуть, ще один гравець центру оборони англійців аргентинець Ромеро, який на початку другого тайму влучно пробив головою — 0:2.
Часу на виправлення ситуації у «ПСЖ» було з лишком, і паризькі зірки зусиллями корейця Лі та португальця Рамуша врятували, здавалося, покірно програний поєдинок — 2:2.
Долю трофею вирішувала серія післяматчевих пенальті, в якій у французів схибив Вітінья, а в англійців — ван Де Бек і Тель. 4:3 на користь «ПСЖ».
Сьомий рік поспіль володарем Суперкубка УЄФА став переможець Ліги чемпіонів, а не найсильніша команда Ліги Європи. «ПСЖ» вперше виборов трофей і заробив 5 млн євро призових від УЄФА (лондонцям дісталися 4 мільйони).
До речі, з наступного розіграшу Суперкубок УЄФА може бути перетворений на турнір за участю чотирьох команд, повідомляє Telegraph Football. Висока ймовірність, що турнір при зміненому форматі будуть проводитися за межами Європи, наприклад, у США чи Близькому Сході. Планується, що оновлений турнір відбудеться з півфінальної стадії та фіналу.
На даний момент немає інформації про те, які команди отримають запрошення для участі в турнірі, окрім переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи, як це відбувається зараз.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Суперкубок УЄФА дістався мадридському «Реалу».
Фото AFP31
Читайте нас у Facebook
Контроль, що не спрацював: Укренерго, НКРЕКП і наглядові ради опинились у центрі скандалу з фіктивною енергією