Поки Дональд Трамп і володимир путін готуються до зустрічі на Алясці, щоб обговорити долю України, Донеччина в центрі уваги українців, які бояться, що мирна угода може бути капітуляцією перед росією. Область, яку москва прагнула захопити понад десять років, тепер може бути отримана без бою, просто у результаті домовленості. Щоправда, і сам президент США, і його віцепрезидент спростовують такі побоювання.

путін зараз прагне захопити 30 відсотків регіону, які його війська не окупували, використовуючи переговори для досягнення того, чого він не зміг виграти на полі бою, заявив президент України Володимир Зеленський. Однак на полі бою російські війська наступають і досягають успіхів по всьому регіону, пише Washington Post.

Українці охоплені двома суперечливими почуттями: виснаженням від війни та огидою до ідеї будь-якої винагороди росії за її неспровоковане вторгнення.

«Ніхто не визнає ці території такими, що перебувають під контролем росії, так само, як ніхто не визнав окуповані Луганськ чи Севастополь з 2014 по 2022 рік, хоча де-факто вони перебували під контролем росії», — сказав Олександр, український військовослужбовець, який зараз воює на Донеччині.

Зеленський сказав, що українська територія — це не його приватна власність, яку можна віддавати.

Більше того, без гарантій безпеки росія використовуватиме регіон як трамплін для вторгнення в інші частини України — путін матиме «відкритий шлях» до Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, сказав президент.

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, вона просунулася ще глибше в Донецьку область, а в червні цього року окупувала всю Луганщину. Протягом останніх тижнів московські війська досягли значного прогресу, але ключові донецькі міста Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка залишаються під контролем України. Проте навіть припинення вогню, яке залишає лінію фронту на її поточному рівні, заморозить російський контроль над значною частиною Донецької, всією Луганською та значною частиною Запорізької та Херсонської областей.

Російський контроль зрештою може поширитися й за ці межі, якщо остаточна угода включатиме елемент «земля в обмін на мир» — передачу росії всієї землі, яку вона зараз займає, або великих її частин після обміну з Україною.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене з кінця липня до початку серпня, показало, що більшість українців проти будь-якого плану, який офіційно передає москві окуповані території.

«Незважаючи на агресивні дії росіян на фронті та жорстокі повітряні атаки на цивільні міста протягом останніх кількох місяців, громадська думка в Україні щодо питань війни та миру принципово не змінилася, — написав виконавчий директор КМІС Антон Грушецький у звіті, що підсумовує результати. — Українці, як і раніше, демонструють відкритість до переговорів та можливість, хоч і неохоче, схвалювати складні рішення».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп може запропонувати путіну на саміті копалини Аляски, український літій і зняття санкцій.

