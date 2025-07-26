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Пікантні кабачки на зиму: кулінарка поділилася рецептом ідеальної закуски
У сезон кабачків можна приготувати безліч смачних страв, в тому числі й на зиму, коли яскрава закуска буде дуже доречною.
Кулінарка зі Львова Лілія Цвіт запропонувала рецепт кабачків з перцем чілі.
«Пікантні кабачки з чилі на зиму — ідеальна закуска для любителів гостренького! Хрумкі, ароматні, з легкою кислинкою й виразним гострим смаком — ці кабачки стануть родзинкою на вашому столі. Готуються просто, а з’їдаються ще швидше», — зазначила господиня.
Кабачки з чилі
Інгредієнти на 1 л банку:
Кабачки — 500 г
Петрушка — 50 г
Гострий перець — 1 шт.
Часник — 50 г
Маринад (на 1 л банку)
Вода — 300 мл.
Цукор — 90 г
Сіль — 1,5 ст.л.
Олія — 60 мл.
Оцет — 50 мл.
Духмяний перець — 3 горошки
Приготування:
Нарізати петрушку, подрібнити часник, додати гострий перець й перемішати.
Молоді кабачки нарізати кружальцями товщиною приблизно 0,5 см.
Кабачки склади у чисті банки, чергуючи із гострою приправою.
Приготувати маринад, додати оцет.
Залити гарячим маринадом кабачки в банках.
Стерилізувати літрові банки 12−15 хвилин з моменту закипання.
Залишити остигати за кімнатної температури. Закутувати банки ковдрою не потрібно.
Ми також розповідали, як приготувати кабачкову ікру за фірмовим рецептом Марини Гармаш.145
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