41.39 / 41.94 48.69 / 49.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Пікантні кабачки на зиму: кулінарка поділилася рецептом ідеальної закуски

17:15 26 липня 2025
Кабачки на зиму, фото скриншот відео

У сезон кабачків можна приготувати безліч смачних страв, в тому числі й на зиму, коли яскрава закуска буде дуже доречною.

Кулінарка зі Львова Лілія Цвіт запропонувала рецепт кабачків з перцем чілі.

«Пікантні кабачки з чилі на зиму — ідеальна закуска для любителів гостренького! Хрумкі, ароматні, з легкою кислинкою й виразним гострим смаком — ці кабачки стануть родзинкою на вашому столі. Готуються просто, а з’їдаються ще швидше», — зазначила господиня.

Кабачки з чилі

РЕКЛАМА

Інгредієнти на 1 л банку:

Кабачки — 500 г
Петрушка — 50 г
Гострий перець — 1 шт.
Часник — 50 г

Маринад (на 1 л банку)
Вода — 300 мл.
Цукор — 90 г
Сіль — 1,5 ст.л.
Олія — 60 мл.
Оцет — 50 мл.
Духмяний перець — 3 горошки

РЕКЛАМА

Приготування:

Нарізати петрушку, подрібнити часник, додати гострий перець й перемішати.

Молоді кабачки нарізати кружальцями товщиною приблизно 0,5 см.

Кабачки склади у чисті банки, чергуючи із гострою приправою.

РЕКЛАМА

Приготувати маринад, додати оцет.

Залити гарячим маринадом кабачки в банках.

Стерилізувати літрові банки 12−15 хвилин з моменту закипання.

Залишити остигати за кімнатної температури. Закутувати банки ковдрою не потрібно.

Ми також розповідали, як приготувати кабачкову ікру за фірмовим рецептом Марини Гармаш.

145

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

експертка з туризму Марина Білоножко

«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко

Рецепт мафінів з кабачків. Фото&nbsp;— скріншот

Маффіни з кабачка: зникають ще теплими

Як замаринувати хрусткі корнішони

Хрустять, як у ресторані: рецепт маринованих огірків, який здивує простотою

Сарана шкодить городам та садам, фото https://agro-market.net/ua

Нашестя сарани на Україну: як врятувати майбутній урожай

Наступний матеріал
Новини партнерів