Пікантні кабачки на зиму: кулінарка поділилася рецептом ідеальної закуски

У сезон кабачків можна приготувати безліч смачних страв, в тому числі й на зиму, коли яскрава закуска буде дуже доречною.

Кулінарка зі Львова Лілія Цвіт запропонувала рецепт кабачків з перцем чілі.

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«Пікантні кабачки з чилі на зиму — ідеальна закуска для любителів гостренького! Хрумкі, ароматні, з легкою кислинкою й виразним гострим смаком — ці кабачки стануть родзинкою на вашому столі. Готуються просто, а з’їдаються ще швидше», — зазначила господиня.

Кабачки з чилі

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Інгредієнти на 1 л банку:

Кабачки — 500 г

Петрушка — 50 г

Гострий перець — 1 шт.

Часник — 50 г

Маринад (на 1 л банку)

Вода — 300 мл.

Цукор — 90 г

Сіль — 1,5 ст.л.

Олія — 60 мл.

Оцет — 50 мл.

Духмяний перець — 3 горошки

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Приготування:

Нарізати петрушку, подрібнити часник, додати гострий перець й перемішати.

Молоді кабачки нарізати кружальцями товщиною приблизно 0,5 см.

Кабачки склади у чисті банки, чергуючи із гострою приправою.

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Приготувати маринад, додати оцет.

Залити гарячим маринадом кабачки в банках.

Стерилізувати літрові банки 12−15 хвилин з моменту закипання.

Залишити остигати за кімнатної температури. Закутувати банки ковдрою не потрібно.

Ми також розповідали, як приготувати кабачкову ікру за фірмовим рецептом Марини Гармаш.

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