СБУ розгромила проросійські мережі, які кремль створював десятки років: експерт про «штат» медведчука

Служба безпеки України продовжує громити проросійські мережі, на створення яких кремль витратив мільярди доларів. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко. Експерт звертає уваги на недавні свідчення затриманого медведчуківця Кіріла Молчанова, який здав цілу мережу своїх соратників.

«Молчанов був топпропагандистом росіян. Він напряму спілкувався з керівництвом фсб, організовував акції в ЄС на гроші кремля. Та все це зраднику ніяк не допомогло. Медведчуківець, як видно, зливає „всіх своїх“. Певен, що в його показах спливає дуже багато цікавого», — пише політолог.

Екснардеп підкреслює, що СБУ не дає розхитати інформаційне поле в країні.

«путін вкладає величезні сили і кошти в такі дії. В останньому інтервью Василь Малюк навіть назвав цифру, виділену кремлем, — 4 мільярди доларів! Всі ці гроші пішли на інформаційні атаки проти нашої держави. Однак глобально нічого не змінили. СБУ ситуацію переломила і позбавила росію ключових важелів впливу», — акцентує експерт.

Він нагадав, що від свідчень Молчанова у багатьох російських агітаторів сталася істерика.

«Адже якщо дістали за межами країни такого топового медведчуківця, то рано чи пізно доберуться й до них. Хтось з агентів кремля сьогодні сидить у Відні, хтось — в Іспанії, хтось — у москві. Але Молчанов показав, що шлях звідти до камери СБУ набагато ближчий, ніж деякі звикли вважати», — додав Черненко.

Нагадаємо, СБУ викрила 12 поплічників медведчука, які за завданням рф проводять інформаційні атаки по Україні — свідчення на них дав затриманий Молчанов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Служба безпеки затримала в Одеській області агента фсб, який коригував ракетно-дронові удари рф по одному з портових міст регіону.

