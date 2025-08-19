Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Серветт»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків

У четвер, 21 серпня, донецький «Шахтар», який прикро програв у серії пенальті «Панатінаїкосу» і вилетів з Ліги Європи, зіграє на стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти віце-чемпіона Швейцарії «Серветта» (арбітр — Ніколас Уолш із Шотландії).

Як відомо, володар Кубка України до осічки у протистоянні з клубом з Афін впевнено пройшов у відборі Ліги Європи фінський «Ільвес» та турецький «Бешикташ». А в рамках УПЛ «Шахтар» переміг «Епіцентр» (1:0), не втримав перемогу над «Карпатами» (3:3) та здолав «Верес» (2:0).

Своєю чергою, команда колишнього наставника «Бордо» та «Лілля» 53-річного француза Жосліна Гурвеннека, який очолив «Серветт» лише тиждень тому, вже встигла вилетіти з Ліги чемпіонів від чеської «Вікторії» (1:0 у гостях, 1:3 вдома), а з Ліги Європи — від «Утрехта» з Нідерландів (1:3 на своєму полі, 1:2 на виїзді). У рамках чемпіонату Швейцарії «Серветт» програв «Янг Бойз» (1:3) і «Санкт-Галлену» (1:4), а також зіграв унічию з «Цюрихом» (1:1). Минулими вихідними женівці легко розгромили в рамках 1/32 фіналу Кубка країни скромну «Дарданію» — 5:0.

Історія протистояння «Шахтаря» та «Серветта» у єврокубках налічує дві зустрічі. Команди перетиналися один з одним у рамках Кубка кубків далекого 1983 року, коли гірники обіграли швейцарців і вдома (1:0), і в гостях (2:1).

У майбутньому двобої букмекери знову бачать фаворитом український клуб. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 1,35, на нічию — 4,97, на виграш команди з Женеви — 7,09.

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Серветт» на території України покажуть (початок — о 21:00) канал УПЛ ТБ та платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок на платформі, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації. Перший матч

21 серпня (четвер)

«Шахтар» — «Серветт» 21:00 УПЛ ТБ, «Київстар ТБ»

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 28 серпня на «Стад де Женев» у Женеві.

Нагадаємо, що у разі успішного проходження швейцарського бар'єру «Шахтар» проб'ється до основного раунду Ліги конференцій, а у разі невдачі — вилетить з єврокубків.

