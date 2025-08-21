41.01 / 41.52 47.85 / 48.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Фонд Андрія Матюхи об’єднав зусилля з Укренерго задля безпеки ремонтників

16:44 21 серпня 2025
БФ Андрія Матюхи та Укренерго

Фонд Андрія Матюхи долучився до проєкту «Захист ремонтників Укренерго». Організатори планують підготувати співробітників компанії до екстрених ситуацій і навчити їх діям, які можуть врятувати життя. Для цього проведуть 75 тренінгів.

Від початку війни українські енергетики працюють під постійним вогнем. З 2022 року ворог здійснив понад 30 масованих обстрілів. Пошкоджено більше 63 тисяч об’єктів. Страшна статистика на цьому не обмежується. З перших днів повномасштабного вторгнення загинуло 160 енергетиків. Серед них — 13 працівників «Укренерго», які загинули прямо на роботі. Ще понад 300 спеціалістів отримали серйозні поранення.

Ця робота небезпечна, адже вихід на лінії чи підстанції завжди пов’язаний із ризиком. Базові знання першої допомоги потрібні кожному, хто працює у цій сфері.

1500 учасників програми отримають нові навички завдяки Фонду Андрія Матюхи

Енергетики відпрацюють дії, котрі стануть необхідними у критичній ситуації: від накладання турнікета до серцево-легеневої реанімації. Після завершення всі отримають сертифікати.

РЕКЛАМА

«Для мене енергетики — це справжні герої тилу. Вони працюють там, де іншим страшно навіть стояти. Тому я хочу, щоб у цих людей були знання, які можуть врятувати життя. Саме цим пояснюється наша підтримка», — говорить Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи продовжує реалізувати свої системні проєкти. У 2025 році він уже допоміг «Охматдиту» з обладнанням та підтримав артінсталяцію «Origami for Ukraine», яка спрямовує зібрані кошти на допомогу українським військовим.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

кабачкові котлети

Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками

Ванна завжди буде чистою

Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

Наступний матеріал
Новини партнерів