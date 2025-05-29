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Суспільство та люди

Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійну ініціативу для дітей-сиріт у Житомирі

13:22 29 травня 2025
Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійний аукціон

У травні на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського пройшов благодійний аукціон, метою якого був збір коштів на будівництво сучасного футбольного поля для дітей-сиріт Житомирського будинку дитини. Захід організовано за участі Фонду Андрія Матюхи, футбольного клубу «Динамо», Збірної журналістів України та Інформаційного агентства «Центр новин».

Фонд Андрія Матюхи допоміг організувати цінні лоти для аукціону та трансляцію заходу для меценатів. Завдяки цій ініціативі понад 6 тисяч дітей області зможуть займатися спортом на новому полі.

Соціальні проєкти фонду Матюхи Андрія Валерійовича

Фонд продовжує реалізовувати проєкти у сферах спорту, медицини та освіти. Окрім участі в благодійних заходах, організація працює над розвитком інклюзивних спортивних майданчиків та підтримкою ветеранів. Також фонд долучається до ініціатив із розбудови обороноздатності країни.

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Серед лотів, представлених на аукціоні, були футболки та м’ячі з автографами відомих українських спортсменів, включаючи Олександра Зінченка, Іллю Забарного та Андрія Шевченка, а також боксерські рукавички, кросівки та колекційна монета. Ці речі стали символом об’єднання спорту і благодійності задля створення інклюзивного простору для дітей.

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Фонд Андрія Матюхи підкреслює, що благодійна діяльність є частиною довготривалої стратегії підтримки українських громад.

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