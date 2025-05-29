Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійну ініціативу для дітей-сиріт у Житомирі

У травні на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського пройшов благодійний аукціон, метою якого був збір коштів на будівництво сучасного футбольного поля для дітей-сиріт Житомирського будинку дитини. Захід організовано за участі Фонду Андрія Матюхи, футбольного клубу «Динамо», Збірної журналістів України та Інформаційного агентства «Центр новин».

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Фонд Андрія Матюхи допоміг організувати цінні лоти для аукціону та трансляцію заходу для меценатів. Завдяки цій ініціативі понад 6 тисяч дітей області зможуть займатися спортом на новому полі.

Соціальні проєкти фонду Матюхи Андрія Валерійовича

Фонд продовжує реалізовувати проєкти у сферах спорту, медицини та освіти. Окрім участі в благодійних заходах, організація працює над розвитком інклюзивних спортивних майданчиків та підтримкою ветеранів. Також фонд долучається до ініціатив із розбудови обороноздатності країни.

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Серед лотів, представлених на аукціоні, були футболки та м’ячі з автографами відомих українських спортсменів, включаючи Олександра Зінченка, Іллю Забарного та Андрія Шевченка, а також боксерські рукавички, кросівки та колекційна монета. Ці речі стали символом об’єднання спорту і благодійності задля створення інклюзивного простору для дітей.

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Фонд Андрія Матюхи підкреслює, що благодійна діяльність є частиною довготривалої стратегії підтримки українських громад.

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