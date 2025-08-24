«Одягайтеся так, щоб вам хотілося посміхатися собі у дзеркало»: стилістка Галина Денисюк про хейт та життя без фільтрів

Відома українська стилістка та блогерка Галина Денисюк ділиться не лише модними порадами, а й власним досвідом життя без фільтрів.

У своєму блозі вона показує стиль, натхнення та буденні моменти і доводить: щирість завжди важливіша за ідеальність.

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Галина розповіла про те, як блог змінює її життя, що допомагає долати хейт, як поєднувати роботу і сім’ю та які модні акценти варто спробувати вже цієї осені.

«Соцмережі — це найкращий інструмент, щоб говорити напряму з людьми»

- Мій блог — це про стиль, натхнення та справжнє життя без фільтрів. Я ділюся модними образами, порадами зі стилю, своїми проєктами, але водночас показую й буденні моменти, — каже Галина. — Для мене важливо, щоб підписники бачили не лише красиві кадри, а й живу людину за ними. Я хочу, щоб люди надихалися, але не відчували тиску бути ідеальними. Часто показую маленькі радості та моменти повсякдення, бо це теж частина життя. Мій блог — це своєрідна щоденна історія, де кожен може знайти щось близьке для себе.

— Чому вирішили почати ділитися своїм життям і роботою в соцмережах?

— Це стало природним продовженням моєї роботи стиліста. Я хотіла надихати людей одягатися сміливіше, але при цьому залишатися собою. І зрозуміла, що соцмережі — це найкращий інструмент, щоб говорити напряму з людьми. Коли бачиш, що твоя порада допомогла комусь відчути себе впевненіше, це неймовірне відчуття. Блог дав мені можливість поєднувати творчість і спілкування. Це як маленька сцена, на якій ти можеш показати себе щиро.

— Що для вас найважливіше у спілкуванні з підписниками?

— Щирість. Люди завжди відчувають, коли ти з ними відвертий. Я не намагаюся бути ідеальною — я намагаюся бути справжньою. І ціную, коли у відповідь отримую щиру підтримку та довіру. Мені важливо, щоб підписники знали: я поруч, навіть якщо просто ділюся моментами свого дня.

— Що особисто вам дає блог у житті?

— Він розширює коло можливостей: нові знайомства, проєкти, натхнення від людей, які живуть у різних містах і країнах. Блог навчив мене сміливіше говорити про свої ідеї та не відкладати мрії «на потім». Це своєрідний простір розвитку та експериментів. Кожен день у блозі — це виклик собі та нагода відкривати нові горизонти.

«Не бійтеся проявляти свій характер через одяг і дрібні акценти, експериментуйте з кольорами і фактурами», - каже Галина Денисюк

— Чи змінив блог ваше ставлення до роботи або життя?

— Так. Я стала ще більше цінувати час та свій ресурс. І навчилася планувати так, щоб робота, творчість і особисте життя не з’їдали одне одного. Блог навчив мене бути дисциплінованою і водночас гнучкою. Тепер я краще відчуваю свої пріоритети та енергію.

— Чи доводиться вам стикатися з хейтом у соцмережах?

- Так, інколи. Це неминуче, коли ти публічна людина. Я розумію, що це частина гри та частина суспільного простору. Але я стараюся не брати це близько до серця. Важливо відокремлювати конструктив від простої критики. Я відфільтровую конструктивну критику від звичайного хейту. Якщо є сенс — прислухаюся. Якщо це просто спроба образити — не витрачаю на це енергію. Мені важливо зберігати внутрішній спокій і не дозволяти чужим словам визначати мій настрій.

— Чи були моменти, коли хотілося кинути блог через хейтерів?

- Чесно, ні. Бо я розумію: хейт говорить більше про тих, хто це пише, ніж про мене. Кожна негативна реакція стає ще одним підтвердженням, що твій контент викликає емоції. І навіть це — знак того, що люди бачать і відчувають твою роботу.

— Що б ви порадили людям, які бояться починати блог через критику?

— Пам'ятати, що завжди знайдуться ті, хто критикуватиме. Але є й ті, кого ви надихнете. І саме заради них варто почати. Блог — це не про популярність, а про власний голос і вплив, який ти можеш мати.

«Власний стиль — це спосіб говорити світу про себе без слів»

— Чи легко стилісту підбирати образи для себе?

— Складніше, ніж для клієнтів. Бо до себе завжди більш вимогливий. Коли працюєш для інших, бачиш лише професійний результат і намагаєшся втілити їхні побажання та очікування. А собі хочеться не просто красивого, а щось, що дійсно відображає внутрішній стан, настрій і характер. Часто доводиться довго експериментувати, перепробувати десятки варіантів, перш ніж відчути, що образ «живе» разом із тобою. Для себе ти не можеш обмежитися лише правилами моди — це має бути щось персональне, що говорить про тебе без слів. Образ для себе — це як маленька історія про твій день, твій внутрішній стан та твої настрої.

— Чим керуєтеся, коли створюєте власний образ?

— Настроєм та контекстом події. Мій стиль — це завжди діалог між комфортом і характером. Я люблю експериментувати з кольорами, фактурами та аксесуарами, але ніколи не жертвую власним відчуттям комфорту. Кожен образ — це маленька історія про мене, мій настрій і внутрішній стан. Іноді він відображає мій настрій дня, іноді — певний характерний аспект моєї особистості. Мода для мене — це можливість самовираження, а не сліпе слідування тенденціям. Створюючи образ, я завжди думаю про гармонію всіх деталей, щоб кожен елемент доповнював загальну картину.



— Які маєте головні правила у стилі?

- Не носити те, що «в моді», якщо воно тобі не личить. І завжди додавати деталь, яка робить образ «твоїм». Мода змінюється, а твій характер і стиль залишаються з тобою. Кожна дрібниця — аксесуар, шарф, взуття чи прикраса — може перетворити образ на щось унікальне. Важливо розуміти, що стиль — це не лише одяг, а й твоє ставлення, впевненість і внутрішня гармонія. Завдяки власним правилам стилю можна створити образ, який залишається актуальним і через роки, бо він завжди відображає твою особистість, а не короткочасні тренди.

— Що, на вашу думку, буде модно цієї осені?

— Теплі об’ємні пальта, глибокі відтінки шоколаду, карамелі та графіту, взуття з акцентом на масивну підошву, а також елегантний мінімалізм у прикрасах. Я завжди раджу звертати увагу на деталі, вони роблять образ завершеним. Мода — це ще й гра текстур і відчуттів, поєднання тканин та аксесуарів, які можуть додати настрою або підкреслити характер. Популярні зараз об’ємні силуети, і вони дозволяють грати з пропорціями, створюючи цікаві образи для різних випадків. Крім того, важливо вибирати ті кольори та фактури, які відгукуються в тобі особисто і підкреслюють твою індивідуальність.

— Яку одну головну пораду щодо стилю ви б дали жінкам?

— Одягайтеся так, щоб вам хотілося посміхатися собі у дзеркало. Стиль починається з внутрішнього відчуття краси, впевненості та гармонії із собою. Не бійтеся проявляти свій характер через одяг і дрібні акценти, експериментувати з кольорами та фактурами. Навіть маленька деталь може перетворити звичайний образ на унікальний та впізнаваний. Стиль — це спосіб говорити світу про себе без слів, показувати настрій і внутрішню енергію, і саме це робить його справді особистим.

