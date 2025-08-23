- 13:00 Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів
Україні загрожує катастрофа: Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним — ЗМІ
Після зустрічі на Алясці, коли президент США Дональд Трамп тепло вітав путіна, людину, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд, росія не перестала бомбити українські міста та села та вбивати українців.
У ніч на 21 серпня армія росії випустила по Україні 574 безпілотники та 40 ракет. Зруйновано підприємства, інфраструктуру, житло. Є жертви та постраждалі.
Запевнення путіна про готовність припинити війну, про які він говорив на Алясці, залишилися словами.
Днями глава російського МЗС Лавров заявив, що порядок денний мирного саміту «цілком не готовий», і звинуватив Зеленського у тому, що він говорить «ні всьому», пише The Telegraph.
І президент Трамп зазначив, що Зеленський і путін несумісні і не можуть порозумітися.
Україна відкинула пропозицію путіна про зустріч у Москві, яку глава кремля озвучив Трампу телефоном. Київ також не вітає рекомендації Білого дому провести зустріч Зеленського та путіна у Будапешті.
«Щойно цей глухий кут буде подолано, пану Трампу необхідно буде знайти баланс між своєю підтримкою європейських гарантій безпеки і категоричною протидією росії розміщенню миротворців НАТО на своїх кордонах» , — йдеться у статті.
Тим часом ситуація на фронті залишається важкою. Ключові ділянки донецького фронту пише ресурс, посилаючись на колишнього командира бригади «Азов» Богдана Кротевича, не укомплектовані. Це визнав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
«Полковник Дмитро Паліса, командир 33-ї механізованої бригади ЗС України, стверджує, що Путін намагається захопити якомога більшу частину Донецька, не зважаючи на втрати», — йдеться у статті.
Українські війська на Покровському напрямку, де йдуть запеклі бої, відступили з обмежених позицій на південний схід від Покровська.
Подальші втрати ЗСУ у живій силі та нестача військової техніки можуть зіграти на руку росіянам.
«Мирний план Трампа дає ознаки зриву. Росії це дає дорогий час. Для України це може призвести до катастрофи» , — пише ресурс.
Нагадаємо, увечері 22 серпня росія масовано бомбила Краматорськ. У місті за 72 хвилини чули близько 30 вибухів.
Вдень 22 серпня удар було завдано по Костянтинівці. Внаслідок удару росіян пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, місто залишилося без газу.
