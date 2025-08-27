Використовуючи сміливі слова та дипломатичні розмови, президент США Дональд Трамп намагається покласти край війні. Тим часом європейські політики наполягають на конкретних гарантіях безпеки для Києва, пише німецьке видання NTV.

Президент США Дональд Трамп каже, що він знову розмовляв з російським диктатором володимиром путіним після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та главами європейських держав та урядів у Вашингтоні минулого тижня.

На запитання про те, як пройшла розмова, він відповів: «Кожна моя розмова з ним — це хороша розмова. А потім, на жаль, бомба потрапляє в Київ чи деінде, і це мене дуже злить».

18 серпня Трамп заявив, що путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським. Однак москва згодом заперечила плани щодо такої зустрічі. На запитання, чому путін, очевидно, не бажає зустрічатися із Зеленським, Трамп відповів: «Тому що він йому не подобається». Тим не менш, президент США залишався впевненим у припиненні війни.

«Я думаю, що ми припинимо війну», — сказав він.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо провів розмову зі своїми колегами з України, Німеччини та інших європейських країн, а також з Верховним представником ЄС із закордонних справ Каєю Каллас. Політики домовилися «продовжити співпрацю в дипломатичних зусиллях щодо припинення російсько-української війни шляхом укладення постійної та переговорної угоди».

Дебати щодо гарантій безпеки для Києва після потенційної мирної угоди з москвою залишаються невизначеними після саміту минулого тижня у Вашингтоні. Кілька учасників запропонували різні варіанти: від гарантій взаємодопомоги за зразком НАТО до навчання українських солдатів та розгортання європейських наземних військ. росія поки що категорично відхилила більшість цих пропозицій.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку блогера та аналітика Романа Шрайка: «Яким би упораним не здавався путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території України».

