Ще на одній ділянці фронту на Донеччині ситуація погіршується: експерт назвав, які міста під загрозою

Слідом за непростою, але контрольованою ситуацією на Добропільському напрямку, на Донеччині може виникнути ще один небезпечний прорив — в районі Серебрянського лісу. Останній може загрожувати безпосередньо місту Лиман і в перспективі — Слов'янську та Краматорську.

Такий прогноз у розмові з журналістом «ФАКТІВ» зробив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, відзначаючи недавні успіхи окупантів у Серебрянському лісі і однойменному населеному пункті. Після тривалого періоду безрезультатних атак противник зміг просунутися поблизу Серебрянки і в самому лісі.

Серебрянське лісництво являє собою лісовий масив площею 107 гектарів, що став передовою в україно-російській війні з осені 2022 року. З того часу місяцями нічого не змінювалося — росіяни атакували, але безрезультатно. Однак в останні дні ситуація змінилася не на користь українських захисників, і окупанти мали незначні тактичні успіхи на кількох ділянках лісництва.

Підрозділи 164-ї та 169-ї окремих мотострілецьких бригад окупантів продовжують наступати в самому Серебрянському лісництві в бік злиття Чорного Жеребця та Сіверського Дінця в напрямку села Дронівка, тим самим охоплюючи з північного заходу позиції ЗСУ в районі міста Сіверськ. Найскладніша ситуація — у лісі на північному березі Сіверського Дінця від населеного пункту Григорівка до Дронівки. Крім того, окупанти тиснуть в напрямку Ямполя.

Успішне охоплення окупантами Сіверська з північного заходу і його подальше захоплення може створити загрозу Лиману, а через нього і Слов'янську, пояснює експерт.

- Головне завдання росіян — ліквідація присутності Сил оборони в Серебрянському лісництві та просування в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації, — зазначає Дмитро Снєгирьов.

Втім, Сіверськ також являє собою важливу ціль для ворога, бо місцевість навколо багата природними ресурсами. Тут розвідані та експлуатуються Ямське родовище доломіту, Ямське родовище кварцового піску, будівельного піску, Ямське родовище крейди, Ямське родовище глини, аргілітів. Саме це і приваблює окупантів.

Також співрозмовник «ФАКТІВ» підкреслює, що, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязь, Новоселівка, Зелена Долина і в бік Ямполя та Серебрянки.

Сили ЗСУ ведуть контратакуючі дії. Так, за інформацією координатора групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, Сили оборони України декількома успішними контратаками ліквідували тактичне вклинення противника в напрямку Катеринівка — Глущенкове і продовжують успішно обороняти Карпівку та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку росіяни стали частіше атакувати за допомогою артилерії, в тому числі середньодобова кількість досягла 170−180 обстрілів. Окупанти намагаються обійти Сіверськ з напрямку Серебрянського лісництва, щоб вийти на відстань, яка дозволяла б їм тримати Слов'янськ під вогневим контролем з використанням ствольної артилерії.

- Наголошую на важливості Лиманського напрямку в загальній системі російського наступу. Активізація росіян в напрямку Сіверська становить загрозу східному флангу Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сіверськ знаходиться на критично важливій позиції, і його втрата може ускладнити оборону всього регіону, — заявляє Дмитро Снєгирьов.

Також експерт зазначає, що Слов'янськ, до якого намагаються прориватися окупанти, має важливе символічне значення для путіна, бо росія вже одного разу «втратила» цей населений пункт. У 2014-му році українська армія вибила звідти окупантів, і цей удар був для кремля досить болючим. Крім ідеологічної складової, Слов'янськ має і важливе військове значення — це один з ключових районів укріпленої української оборони.

Поки окупанти фактично «уперлися в лінію» оборони. Навіть якщо росіяни доб'ються тактичних успіхів, стратегічно захопити агломерацію їм не вдасться через потужну оборону та складність штурму промислових центрів.

Крім того, на ситуацію на фронті впливають не тільки військові, але і політичні фактори. Міжнародний тиск на російську федерацію зіграв свою роль в уповільненні темпів російського наступу. Успішні дії сил оборони за ключовими напрямками не дозволили реалізувати політичну складову російського наступу — створення буферних зон глибиною до 20 кілометрів.

Тим часом військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вважає, що російський літній наступ провалився завдяки ЗСУ.

