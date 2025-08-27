- 22:27 Як їсти кукурудзу за етикетом: є помилка, яку люди роблять дуже часто
Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025 (відео)
У середу, 27 серпня, перед оперним театром у швейцарському Цюріху відбувся суперфінал найпрестижніших комерційних змагань з легкої атлетики — «Діамантової ліги», в якому Україну в стрибках у висоту представляли олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих і ще одна красуня Юлія Левченко (загалом на старт вийшли шість найкращих атлеток сезону).
Після трьох тріумфів поспіль — 2022-го в швейцарському Цюріху, 2023-го в американському Юджині і 2024-го в бельгійському Брюсселі — Магучих, яка побила світовий рекорд 37-річної давнини, цього разу не вистачило для перемоги дещиці.
Вже за традицією 23-річна красуня з Дніпра боролася за «золото» зі своєю головною суперницею, віцечемпіонкою Олімпіади в Парижі австралійкою Миколою Оліслагерс. На відміну від суперниці, яка висоти 191, 194, 197, 200, 202 та 204 см (особистий рекорд!) взяла з першої спроби, українська стрибунка подолала планку на рівні 202 см лише з другого стрибка. Ярослава ризикнула та перенесла всі три спроби на висоту 206 см, але, як і Оліслагерс, не змогла підкорити планку, ставши віцечемпіонкою суперфіналу. Чемпіонський титул приніс австралійці 30 тисяч доларів, Ярослава заробила 12 тисяч
«Бронза» з особистим рекордом і рекордом Великобританії (200 см) дісталася Морган Лейк, яка поповнила свій банківський рахунок на 7 тисяч доларів. Таку ж висоту подолала (вперше за п'ять років!) українка Юлія Левченко, але вона, на жаль, не змогла зачепитися за медаль за кількістю спроб, хоч заробила 4 тисячі доларів.
Зазначимо, що до потрійного успіху Ярослави Магучих у 2022—2024 роках тріумфаторами «Діамантової ліги» ставали лише троє спортсменів з України. 2011-го перемогу у потрійному стрибку здобула Ольга Саладуха, а Богдан Бондаренко (2013-го) та Андрій Проценко (2019-го) брали трофеї у стрибках у висоту.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих витратила мільйони з олімпійських призових на допомогу тваринам та українським воїнам.
Фото X Diamond League124
