Одна ложка — три чуда: как решить проблемы в уборке без магазинной химии

Мало кто знает о таком необычном способе очистки пола. Ведь достаточно одной столовой ложки соли на ведро воды, чтобы решить сразу три проблемы, пишет WOMAN LIFE.

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Удаление загрязнений

Соленой воде не страшны какие-либо устаревшие загрязнения. Если вы добавляете соль в воду, которой приготовились мыть пол, будьте готовы к тому, что с поверхности исчезнут липкие и жирные пятна.

Уничтожение бактерий

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Вредных микробов особенно много на полу, ведь мы сами приносим их в уютное жилье на своей обуви, где они начинают активно размножаться. Солевой раствор обладает известными бактерицидными свойствами, поэтому способен ликвидировать не только грязь, но и вредные бактерии.

Отсутствие липкости

Часто после мытья полов с добавлением специального средства из магазина пол будто покрывается липкой пленкой. Если вы помоете пол с солью, этого неприятного последствия удастся избежать.

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Гипоаллергенное средство

В отличие от чистящих средств, изготовленных на промышленном производстве, соль не способна вызвать аллергию. Кроме этого, у нее отсутствует острый химический запах и удушающий искусственный аромат, например лимона или горной свежести.

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