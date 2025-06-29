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Одна ложка — три чуда: как решить проблемы в уборке без магазинной химии
Мало кто знает о таком необычном способе очистки пола. Ведь достаточно одной столовой ложки соли на ведро воды, чтобы решить сразу три проблемы, пишет WOMAN LIFE.
Удаление загрязнений
Соленой воде не страшны какие-либо устаревшие загрязнения. Если вы добавляете соль в воду, которой приготовились мыть пол, будьте готовы к тому, что с поверхности исчезнут липкие и жирные пятна.
Уничтожение бактерий
Вредных микробов особенно много на полу, ведь мы сами приносим их в уютное жилье на своей обуви, где они начинают активно размножаться. Солевой раствор обладает известными бактерицидными свойствами, поэтому способен ликвидировать не только грязь, но и вредные бактерии.
Отсутствие липкости
Часто после мытья полов с добавлением специального средства из магазина пол будто покрывается липкой пленкой. Если вы помоете пол с солью, этого неприятного последствия удастся избежать.
Гипоаллергенное средство
В отличие от чистящих средств, изготовленных на промышленном производстве, соль не способна вызвать аллергию. Кроме этого, у нее отсутствует острый химический запах и удушающий искусственный аромат, например лимона или горной свежести.
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