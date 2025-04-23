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Овощная закуска, которую вы полюбите с первой ложки: готовится просто

21:58 23 апреля 2025
Закуска из овощей. Фото кулинара Эллы Ивановой

В магазине сегодня огромный выбор намазок. Это и сырные намазки с разными вкусами, и паштеты, и овощная икра. Посчитайте однажды себестоимость маленькой баночки такого лакомства — и вы поймете, почему дома готовить выгодно. Бюджетность — не единственное преимущество. Домашняя еда — натуральная, и это очень важно. Ведь она основа здоровья. И об этом никогда не нужно забывать.

Рецептом невероятной овощной закуски поделилась кулинар Элла Иванова. Она рекомендует есть ее с черным хлебом. Готовьте с удовольствием! И доводите каждое блюдо до совершенства согласно своему вкусу. Возможно, вы полюбите эту овощную закуску с первой ложки. И тогда непременно приготовите ее не раз.

Овощная закуска

2 болгарских перца

Чеснок

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Лук

2 морковки

1 банка консервированного нута или фасоли

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Соль

Перец

Растительное масло

Перец, чеснок, лук и морковь запечь. Загрузить в блендер с нутом и взбить. Добавить растительное масло, посолить, поперчить. Взбить. Можно добавить кунжутное масло и, конечно, зелень.
И приятного аппетита!

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Ранее кулинар Наталья Бевза рассказала, как приготовить вкусный и сытный печеночный паштет.

Фото Эллы Ивановой

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