Овощная закуска, которую вы полюбите с первой ложки: готовится просто
В магазине сегодня огромный выбор намазок. Это и сырные намазки с разными вкусами, и паштеты, и овощная икра. Посчитайте однажды себестоимость маленькой баночки такого лакомства — и вы поймете, почему дома готовить выгодно. Бюджетность — не единственное преимущество. Домашняя еда — натуральная, и это очень важно. Ведь она основа здоровья. И об этом никогда не нужно забывать.
Рецептом невероятной овощной закуски поделилась кулинар Элла Иванова. Она рекомендует есть ее с черным хлебом. Готовьте с удовольствием! И доводите каждое блюдо до совершенства согласно своему вкусу. Возможно, вы полюбите эту овощную закуску с первой ложки. И тогда непременно приготовите ее не раз.
Овощная закуска
2 болгарских перца
Чеснок
Лук
2 морковки
1 банка консервированного нута или фасоли
Соль
Перец
Растительное масло
Перец, чеснок, лук и морковь запечь. Загрузить в блендер с нутом и взбить. Добавить растительное масло, посолить, поперчить. Взбить. Можно добавить кунжутное масло и, конечно, зелень.
И приятного аппетита!
Ранее кулинар Наталья Бевза рассказала, как приготовить вкусный и сытный печеночный паштет.
Фото Эллы Ивановой1226
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