«Голубцы без нервов» от Василия Мишлена: запек — и кайфонул!
Фудблогер Василий с псевдонимом «Мишлен», который ранее делился своим рецептом пиццы «Маргарита», рассказал, как можно сделать «ленивые» голубцы, запеченные в духовке.
«Ты не любишь заворачивать голубцы? А этот способ — чистый кайф! Мягкая капуста, фарш с рисом и овощами, томатный соус, сливочное масло и духовка… Собрал, залил, запёк — всё!», — делится блогер в соцсетях своим способом приготовления этого блюда.
Ингредиенты:
- Капуста — 1 головка;
- Фарш (свино-говяжий или любой) — 600−700 г;
- Рис — 1 стакан;
- Помидор — 1 шт.
- Сладкий перец — 1 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Петрушка — 1 пучок;
- Томатная паста или перцовая — 1 ст. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Перец чёрный — 1 ч. л.;
- Паприка 1 — ч.л.;
- Куркума — 0.5 ч. л.;
- Тмин — 0.5 ч. л.
Для соуса:
- Томатная паста — 1 ст. л.;
- Сливочное масло — 30−40 г;
- Вода — 300 мл.
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Приготовление:
- У капусты вырезать кочерыжку и распарить ее в горячей воде.
- Овощи и зелень измельчить, смешать с рисом и фаршем. Добавить специи, томатную пасту и перемешать.
- У размягченных листьев капусты вырезать твердую серединку, а в мягкие половинки положить фарш и свернуть трубочкой.
- Полученные трубочки выкладывать в форму, формируя спираль — от краев к центру.
- Сверху выложить масло и залить соусом.
- Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах.
Блогер добавил, что голубцы готовятся, пока не не испарится жидкость. Сверху должна появиться аппетитная корочка.
«Подаём со сметанкой, зеленью — и кайфуем», — говорит «Мишлен».
Ранее шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом постных голубцов с картофелем — именно этот рецепт был признан нематериальным наследием Украины.
Фото — скриншот247
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