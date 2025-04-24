«Голубцы без нервов» от Василия Мишлена: запек — и кайфонул!

Фудблогер Василий с псевдонимом «Мишлен», который ранее делился своим рецептом пиццы «Маргарита», рассказал, как можно сделать «ленивые» голубцы, запеченные в духовке.

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«Ты не любишь заворачивать голубцы? А этот способ — чистый кайф! Мягкая капуста, фарш с рисом и овощами, томатный соус, сливочное масло и духовка… Собрал, залил, запёк — всё!», — делится блогер в соцсетях своим способом приготовления этого блюда.

Ингредиенты: Капуста — 1 головка;

Фарш (свино-говяжий или любой) — 600−700 г;

Рис — 1 стакан;

Помидор — 1 шт.

Сладкий перец — 1 шт.;

Лук — 1 шт.;

Петрушка — 1 пучок;

Томатная паста или перцовая — 1 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Перец чёрный — 1 ч. л.;

Паприка 1 — ч.л.;

Куркума — 0.5 ч. л.;

Тмин — 0.5 ч. л. Для соуса: Томатная паста — 1 ст. л.;

Сливочное масло — 30−40 г;

Вода — 300 мл.

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Приготовление: У капусты вырезать кочерыжку и распарить ее в горячей воде.

Овощи и зелень измельчить, смешать с рисом и фаршем. Добавить специи, томатную пасту и перемешать.

У размягченных листьев капусты вырезать твердую серединку, а в мягкие половинки положить фарш и свернуть трубочкой.

Полученные трубочки выкладывать в форму, формируя спираль — от краев к центру.

Сверху выложить масло и залить соусом.

Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах.

Блогер добавил, что голубцы готовятся, пока не не испарится жидкость. Сверху должна появиться аппетитная корочка.

«Подаём со сметанкой, зеленью — и кайфуем», — говорит «Мишлен».

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Ранее шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом постных голубцов с картофелем — именно этот рецепт был признан нематериальным наследием Украины.

Фото — скриншот

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