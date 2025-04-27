Шведский «Торт из ІКЕА»: вкусный и очень простой в приготовлении
Это шведский миндальный торт или как его называют в северной стране «торт из ІКЕА». Так что он придется по вкусу тем, кто любит ореховую выпечку, французский десерт «Макарон» и «Киевский» торт, потому что вкус миндального торта словно сочетание этих десертов. Очень вкусно и из небольшого количества ингредиентов. Он готовится довольно быстро, как для такого лакомства. А еще плюс в том, что уже готовый торт можно заморозить, ведь это какая экономия времени перед праздником, объясняет фудблогер Аннина Карпенко.
Ингредиенты:
- 200 г миндаль
- 4 шт. яйца
- 75 г сахар (1)
- 75 г сахар (2)
- 100 г сливки 30%+
- 130 г масло сливочное
Приготовление:
Сперва завариваем основу крема (сливки, сахар и желтки) и охлаждаем в плоской тарелке под пленкой в холодильнике. Тем временем делаем миндальную муку и взбиваем меренгу, в которую постепенно вмешиваем муку. Отсаживаем 2 коржа и выпекаем.
Мягкое масло взбиваем и добавляем охлажденную заварную основу — и крем готов. Собираем торт и украшаем миндальными лепестками.
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