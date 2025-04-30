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«В следующие восемь-десять дней мы усилим давление на россию», — Макрон

16:33 30 апреля 2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, который обратился к путину после встречи с Зеленским, в интервью журналистам заявил, что в последующие восемь-десять дней давление на рф усилится. Он считает, что убедил американцев в возможности и необходимости эскалации угроз и потенциальных санкций против москвы. Напомним, Кайя Каллас ранее заявила о том, что США не использовали инструменты для давления на россию.

«Следующие две недели будут ключевыми для попытки внедрить это прекращение огня, которого желают Соединенные Штаты, которое признает Украина и которое защищают европейцы, но под которым россия еще не подписалась», — заявил президент Франции после встречи между его американским коллегой Дональдом Трампом и украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане.

Эммануэль Макрон добавил, что он разговаривал с американским президентом «в ночь со среды на четверг, чтобы поощрить его занять более жесткую позицию» в отношении путина. Он также сообщил, что «не планировалась его встреча с президентом Трампом» в базилике Святого Петра в Риме, но они в конце концов «поговорили несколько минут».

«Я неоднократно говорил ему: „Нам нужно быть гораздо жестче с русскими“, — сообщил Макрон. — Цель состоит в том, чтобы американцы могли достаточно быстро добраться до Киева, чтобы мы могли установить условия для прекращения огня, и чтобы мы тщательно работали над мерами, сопровождающими это прекращение огня, чтобы сохранить его для Украины. Мы должны быть готовы вместе с американцами усилить нашу позицию в отношении россии, чтобы достичь этого прекращения огня. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось договориться оказать давление на россию. Это была поставленная цель, потому что было неправильно, что давление оказывалось только на Украину».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о заявлении госсекретаря Рубио о том, что Трамп на днях примет решение относительно переговоров по войне в Украине.

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