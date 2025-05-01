Под Киевом взорвались кассетные снаряды: пострадал человек

Под Киевом взорвались отсроченные кассетные снаряды после ночной атаки дронов на столицу. Пострадала женщина. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко.

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На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение посторонних лиц.

«Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля. Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется» , — рассказал глава КМВА.

Как отметил Ткаченко, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, сброшенные россиянами с БпЛА, но сказать точно это будет возможно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов.

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Также он посоветовал, что делать в случае детонации отсроченных снарядов.

В случае обнаружения подозрительных предметов:

не приближайтесь к ним;

отойдите на безопасное расстояние;

немедленно вызовите полицию и спасателей по номеру 102 и точно укажите местонахождение объекта.

Напомним, что в ночь на 1 мая россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами. Всего удалось сбить 74 дрона. В частности, во время атаки дронов по Одессе и области погибли люди. Также поздно вечером 30 апреля в Харькове прогремел взрыв. Фиксировалось попадание БПЛА противника в автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего там произошел пожар.

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