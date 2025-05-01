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Книга рецептов

Овощной салат, который готовится в банке: этот вкус вас удивит

21:59 1 мая 2025
Овощной салат

Разнообразие салатов дает возможность выбрать рецепт по своему вкусу. Если вы любите авокадо, компонуйте его с огурцом и красным луком. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием!

Рецептом необычного салата, который готовится в банке, поделилась кулинар Элла Иванова.

«В этот салат также можно добавить болгарский перец, — говорит Элла Иванова. - В соусе используйте любимую свежую зелень. Например, я скомбинировала базилик и петрушку. Думаю, это блюдо вам понравится. Овощные салаты полезны — и об этом всегда нужно помнить».

Салат с авокадо и огурцом

  • 1 красная луковица
  • 1 авокадо
  • 1 свежий огурец
  • 1 помидор
  • Перец «чили»
  • 100 г отварной брокколи

Для соуса

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  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соль
  • 1 столовая ложка винного уксуса
  • Перец
  • Свежая зелень

В банку кладем нарезанный кольцами лук, огурец, отварную брокколи, помидор, авокадо. Заправляем соусом из растительного масла, винного уксуса и свежей зелени с добавлением соли и перца. Закрываем банку — и все хорошо перемешиваем.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт яичного салата с сельдереем и огурчиком.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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