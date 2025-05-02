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Мир

«День победы» в США: Трамп планирует праздновать победу во Второй мировой войне

20:18 2 мая 2025
Дональд Трамп хочет праздновать День победы 8 мая

В Соединенных Штатах Америки, заявивших о выходе из переговорного процесса по прекращению войны в Украине, 8 мая состоятся мероприятия по празднованию Дня победы во Второй мировой войне, а 11 мая — в Первой мировой войне. Об этом президент США написал в своем Twitter-аккаунте. По словам Дональда Трампа, США якобы «сделали больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой войне».

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой», — написал Трамп.

Трамп подчеркнул, что «мы» (скорее всего, США. — Авт.) одержали победу в обеих войнах, но страна не подчеркивает это из-за отсутствия лидеров, которые знают, как это сделать.

«Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы», — заявил Трамп.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за ошибок Дональда Трампа путин поверил в возможность победы в войне против Украины.

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