Зеленый салат с необычной заправкой: простой и очень аппетитный

Весной хочется легких и одновременно вкусных блюд из ранних овощей и зелени. Потому этот салат вам точно понравится. Готовить его просто, уйдет на все до 10 минут, делится кулинар Оксана Дорош.

ВІДЕО ДНЯ

Составляющие: 1 капуста маленькая или половина большой

1−2 огурца Заправка: 1 спелое авокадо,

1/3 ч. л. соли,

4−5 веточек укропа (можно добавить зелень петрушки или лук зеленый),

30 г орехов,

50 мл оливкового масла,

1 ч. л. меда (по желанию),

1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Нарезать овощи, добавить заправку (все взбить блендером), перемешать и подавать.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали ТОП-3 вкусных закусок из редиса.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас в Facebook