Зеленый салат с необычной заправкой: простой и очень аппетитный
Весной хочется легких и одновременно вкусных блюд из ранних овощей и зелени. Потому этот салат вам точно понравится. Готовить его просто, уйдет на все до 10 минут, делится кулинар Оксана Дорош.
Составляющие:
- 1 капуста маленькая или половина большой
- 1−2 огурца
Заправка:
- 1 спелое авокадо,
- 1/3 ч. л. соли,
- 4−5 веточек укропа (можно добавить зелень петрушки или лук зеленый),
- 30 г орехов,
- 50 мл оливкового масла,
- 1 ч. л. меда (по желанию),
- 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
Нарезать овощи, добавить заправку (все взбить блендером), перемешать и подавать.
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