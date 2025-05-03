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Книга рецептов

Зеленый салат с необычной заправкой: простой и очень аппетитный

20:07 3 мая 2025
Зеленый салат с необычной заправкой

Весной хочется легких и одновременно вкусных блюд из ранних овощей и зелени. Потому этот салат вам точно понравится. Готовить его просто, уйдет на все до 10 минут, делится кулинар Оксана Дорош.

Составляющие:

  • 1 капуста маленькая или половина большой
  • 1−2 огурца

Заправка:

  • 1 спелое авокадо,
  • 1/3 ч. л. соли,
  • 4−5 веточек укропа (можно добавить зелень петрушки или лук зеленый),
  • 30 г орехов,
  • 50 мл оливкового масла,
  • 1 ч. л. меда (по желанию),
  • 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Нарезать овощи, добавить заправку (все взбить блендером), перемешать и подавать.

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Ранее «ФАКТЫ» публиковали ТОП-3 вкусных закусок из редиса.

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