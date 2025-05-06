Ленивый плов с курицей: так вкусно, что не оторваться
Ни вид, ни вкус этого блюда почти не отличается от классического плова. Разве что в нем меньше жира. Для тех, у кого не получается рассыпчатый плов или нет соответствующего сорта риса, котла и времени — это просто находка, делится кулинар Маргарита Сагирова.
Ингредиенты:
мясо куриных бедрышек — 1 кг
2 большие луковицы
3 большие моркови
рис басмати — 600 г
специи для плова (зира, кориандр, барбарис)
чеснок — 1 головка
горький перец — 1 стручок
шафран (можно куркуму)
Приготовление
Обжарить лук и морковь в небольшом количестве масла, добавить кусочки курицы и тушить с добавлением специй до готовности и испарения жидкости. Отдельно отварить в подсоленной воде рис с шафраном (куркумой), промыть. Смешать с готовой курицей.
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить сливочный булгур с курицей.
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