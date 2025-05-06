Ленивый плов с курицей: так вкусно, что не оторваться

Ни вид, ни вкус этого блюда почти не отличается от классического плова. Разве что в нем меньше жира. Для тех, у кого не получается рассыпчатый плов или нет соответствующего сорта риса, котла и времени — это просто находка, делится кулинар Маргарита Сагирова.

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Ингредиенты:

мясо куриных бедрышек — 1 кг

2 большие луковицы

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3 большие моркови

рис басмати — 600 г

специи для плова (зира, кориандр, барбарис)

чеснок — 1 головка

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горький перец — 1 стручок

шафран (можно куркуму)

Приготовление

Обжарить лук и морковь в небольшом количестве масла, добавить кусочки курицы и тушить с добавлением специй до готовности и испарения жидкости. Отдельно отварить в подсоленной воде рис с шафраном (куркумой), промыть. Смешать с готовой курицей.

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Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить сливочный булгур с курицей.

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