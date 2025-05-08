США вывозят со своих «свалок» F-16: при чем здесь Украина

ВВС США извлекают старые и нерабочие F-1 со своей базы хранения, чтобы отправить в Украину на запчасти. Представитель ВВС подтвердил, что подаренные F-16 поступают от 309-й группы технического обслуживания и регенерации аэрокосмической техники на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне. Самолеты будут разобраны на запчасти, которые Украина сможет использовать для поддержки полетов своих подаренных Европой F-16, но служба подчеркнула, что американские самолеты были лишены ключевых деталей и не могут быть использованы в оперативном плане, пишет DefenseNews.

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«Министерство ВВС поддержало обслуживание европейских F-16, предоставленных Украине, передав ей списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти, — сказал его представитель. — Эти F-16 были сняты с активного использования США и непригодны для полетов. Важно, что им не хватает критически важных компонентов, таких как двигатель или радар, и их нельзя восстановить для оперативного использования».

Государственный департамент также одобрил возможную продажу иностранной военной техники Украине на сумму около 310,5 миллионов долларов для поддержания функционирования ее F-16, обучения пилотов и обслуживающего персонала. Продажа включает запасные части и аксессуары для модификации и модернизации самолетов, наземное оборудование, техническую документацию, поставку и поддержку программного обеспечения, инженерную, техническую и логистическую поддержку, а также обучение по эксплуатации, техническому обслуживанию и поддержке.

Государственный департамент заявил, что это будет способствовать достижению целей внешней политики США и целей национальной безопасности. Продажа оборудования и обучение улучшит обороноспособность Украины, обеспечив обучение ее пилотов, заявило ведомство, и сделает ее более совместимой с США благодаря обучению с Воздушными силами.

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С начала вторжения россии Украина призвала своих западных союзников прислать ей современные истребители четвертого поколения для модернизации своих воздушных сил и улучшения их обороноспособности. В феврале 2022 года Украина имела максимум 69 истребителей МиГ-29 Fulcrum и Су-27 Flanker.

Но США сначала колебались соглашаться на запросы Украины. Бывший президент Джо Байден в августе 2023 года разрешил Украине поставки истребителей F-16, при этом Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия или уже предоставили эти самолеты, или обязались это сделать.

Генерал армии Кристофер Каволи, глава Европейского командования США, заявил законодателям на недавних слушаниях, что F-16 помогли Украине укрепить свою оборону и что еще больше самолетов уже в пути.

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Ранее сообщалось, что эксперт назвал секретное оружие Украины, которое может изменить ход войны.

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