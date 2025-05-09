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Книга рецептов

Мафины Starbucks: они вам точно понравятся

20:09 9 мая 2025
Мафины Starbucks

Порадуйте родных замечательной домашней выпечкой. Эти классические американские мафины мягкие и вкусные, как в знаменитом американском кафе Starbucks. Они словно тают во рту. Вы влюбитесь в них с первого кусочка, делится фудблогер Аннина Карпенко.

Ингредиенты:

  • 1 шт. яйца
  • 50 г сахар
  • 5 г ванильный сахар
  • 50 г масло
  • 50 г йогурт белый
  • 0,5 шт. лимон (цедра и сок)
  • 1 г соль
  • 75 г мука в/с
  • 4 г разрыхлитель
  • 100 г голубики + 1 ч. л. крахмал
  • 30 г мука в/с
  • 35 г сахар
  • 30 г масло сливочное

Приготовление:

Замешиваем тесто и добавляем голубику, перемешанную с крахмалом. Распределяем по формам и сверху посыпаем крошкой. Выпекаем до сухой шпажки.

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Более подробно в видео:

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт традиционного сельского капустняка «по-полтавски». Также читайте, как приготовить вкуснейший ленивый плов с курицей.

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