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Мафины Starbucks: они вам точно понравятся
Порадуйте родных замечательной домашней выпечкой. Эти классические американские мафины мягкие и вкусные, как в знаменитом американском кафе Starbucks. Они словно тают во рту. Вы влюбитесь в них с первого кусочка, делится фудблогер Аннина Карпенко.
Ингредиенты:
- 1 шт. яйца
- 50 г сахар
- 5 г ванильный сахар
- 50 г масло
- 50 г йогурт белый
- 0,5 шт. лимон (цедра и сок)
- 1 г соль
- 75 г мука в/с
- 4 г разрыхлитель
- 100 г голубики + 1 ч. л. крахмал
- 30 г мука в/с
- 35 г сахар
- 30 г масло сливочное
Приготовление:
Замешиваем тесто и добавляем голубику, перемешанную с крахмалом. Распределяем по формам и сверху посыпаем крошкой. Выпекаем до сухой шпажки.
Более подробно в видео:
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