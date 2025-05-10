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Мир

Прекращение огня от рф может быть хитростью, но это также момент истины, — СМИ

11:32 10 мая 2025
путин и Си Цзиньпин

Дональд Трамп имеет слабость к военным зрелищам и автократам. Он с завистью будет наблюдать за парадом путина в москве, а китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в столицу россии, чтобы присоединиться к мероприятиям по случаю дня победы.

Европейские союзники Украины будут нервно наблюдать, осторожно относясь ко всему, что может сорвать хрупкое стремление к миру, объясняет журналист Доминик Ваггорн.

«Терпение Трампа по продвижению своего расхваленного мирного соглашения иссякает, и союзники опасаются, что Украину могут наказать за это. Конечно, это было бы гротескно несправедливо. Украина сделала все возможное, чтобы приспособиться к односторонней дипломатии Трампа, которая до сих пор, казалось, способствовала агрессору в этой непристойной войне», — пишет журналист.

Правда, говорится в статье, предложение Трампа не предусматривает аннексии россией всех уже захваченных земель и не предусматривает полной демилитаризации Украины, но в остальном предложения содержат почти все, что просила москва.

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Ранее сообщалось, что вице-президент США признал, что россия требует от Украины слишком много уступок.

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