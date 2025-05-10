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Дональд Трамп имеет слабость к военным зрелищам и автократам. Он с завистью будет наблюдать за парадом путина в москве, а китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в столицу россии, чтобы присоединиться к мероприятиям по случаю дня победы.
Европейские союзники Украины будут нервно наблюдать, осторожно относясь ко всему, что может сорвать хрупкое стремление к миру, объясняет журналист Доминик Ваггорн.
«Терпение Трампа по продвижению своего расхваленного мирного соглашения иссякает, и союзники опасаются, что Украину могут наказать за это. Конечно, это было бы гротескно несправедливо. Украина сделала все возможное, чтобы приспособиться к односторонней дипломатии Трампа, которая до сих пор, казалось, способствовала агрессору в этой непристойной войне», — пишет журналист.
Правда, говорится в статье, предложение Трампа не предусматривает аннексии россией всех уже захваченных земель и не предусматривает полной демилитаризации Украины, но в остальном предложения содержат почти все, что просила москва.
Ранее сообщалось, что вице-президент США признал, что россия требует от Украины слишком много уступок.137
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