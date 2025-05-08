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Книга рецептов

Идеальный ужин: готовим спаржу «ленивым» способом, который не требует варки

20:09 8 мая 2025
Спаржа. фото кулинаркм Натальи Янковец

Сейчас начался сезон молодого аспарагуса. И в Украине его уже многие успешно выращивают. Кулинар Наталья Янковец предлагает свой «ленивый» способ приготовления этой вкусности. Она признается, что не любит лишних движений на кухне, поэтому готовит спаржу без отваривания.

«Отломали грубый низ побегов спаржи. Вы поймете, сколько ломать по хрусту. Если гнется, а не ломается — значит, надо попробовать отломать выше, ближе к цветку. Если побеги молодые, то там и отламывать ничего не надо будет», — объясняет она.

Выложите спаржу в форму для запекания, добавьте несколько зубчиков чеснока (предварительно немного расплющив их ножом на доске).

«Сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 8−10 минут. Время зависит от того, насколько спаржа молодая и крупная, а также от желаемой структуры: если любите хрустящую — не запекайте ее больше 8 минут, если более мягкую — надо 10−11 минут. Посыпьте пармезаном», — советует кулинар.

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Напомним рецепт «идеальной спаржи» от Владимира Ярославского.

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