Идеальный ужин: готовим спаржу «ленивым» способом, который не требует варки

Сейчас начался сезон молодого аспарагуса. И в Украине его уже многие успешно выращивают. Кулинар Наталья Янковец предлагает свой «ленивый» способ приготовления этой вкусности. Она признается, что не любит лишних движений на кухне, поэтому готовит спаржу без отваривания.

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«Отломали грубый низ побегов спаржи. Вы поймете, сколько ломать по хрусту. Если гнется, а не ломается — значит, надо попробовать отломать выше, ближе к цветку. Если побеги молодые, то там и отламывать ничего не надо будет», — объясняет она.

Выложите спаржу в форму для запекания, добавьте несколько зубчиков чеснока (предварительно немного расплющив их ножом на доске).

«Сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 8−10 минут. Время зависит от того, насколько спаржа молодая и крупная, а также от желаемой структуры: если любите хрустящую — не запекайте ее больше 8 минут, если более мягкую — надо 10−11 минут. Посыпьте пармезаном», — советует кулинар.

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Напомним рецепт «идеальной спаржи» от Владимира Ярославского.

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