рф и Украина делают так, чтобы другая сторона разозлила первой Трампа, — СМИ

Украина и ее европейские союзники хотят, чтобы россия согласилась на 30-дневное прекращение огня перед началом мирных переговоров. путин ответил, отправив в Украину более 100 беспилотников. Российский диктатор настаивает на том, что хочет переговоров до прекращения огня, и сейчас его поддерживает президент США Дональд Трамп.

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«Президент путин не хочет иметь Соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении КРОВАВОЙ БАНИ. Украина должна согласиться на это, НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Сейчас москва и Киев играют в «переговоры» в Турции, пытаясь сделать так, чтобы другая сторона первой разозлила Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский предложил путину личную встречу в Стамбуле.

Немедленной реакцией россии стала ночная волна беспилотников — большинство из которых были сбиты украинскими силами — а также продолжение атак на украинские позиции вдоль линии фронта. «Своим заявлением о поездке в Стамбул Зеленский пытается переиграть путина», — заявил в интервью Politico глава комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

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«Украинский президент перевернул ситуацию. Потому что теперь путин не может не поехать лично, потому что тогда Трамп и все увидят, что путин не хочет переговоров», — сказал Мережко.

Если путин останется в стороне, это может склонить переменчивого Трампа к более решительной поддержке Украины, считает украинский политолог Владимир Фесенко, председатель правления Центра политических исследований «Пента».

«Если путин отказывается, это означает, что он не хочет переговоров, это означает, что он может выглядеть в глазах Трампа лузером. Хотя, как Трамп все это воспримет — еще большой вопрос», — сказал Фесенко.

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Дональд Трамп сделал это предупреждение в своем посте на Truth Social, заявив, что нужно приложить усилия, чтобы достичь соглашения.

москва также заявляет, что Киев должен сначала отменить запрет от 2022 года на переговоры с российским руководством. Однако высокопоставленный украинский чиновник сообщил Politico, что эта мера была направлена на то, чтобы заблокировать украинским политикам возможность внештатных переговоров с россией, и не препятствует прямым переговорам с путиным.

Пока непонятно, поедет ли Зеленский в Турцию и будет ли ждать там путина.

«Мы не будем публично раскрывать наши планы, поскольку ждем реакции россиян», — сказал чиновник.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнения аналитиков о том, чем закончатся «переговоры» в Стамбуле.

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