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Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни
Фудблогер Аннина Карпенко, ранее рассказавшая, как готовить ароматные ленивые вареники с маком, поделилась рецептом еще одного невероятного лакомства — шоколадных вареников на пару. Тесто для таких вареников обычно готовится на кефире, благодаря чему они получаются объемными, мягкими и сочными, очень похожими на галушки. Но можно добавить в него какао. Получится тесто, которое имеет вкус изысканного черного шоколада с горчинкой, которую разбавляет легкая кислинка от сочной начинки с вишней и уравновешивает все вкусы невесомый соус-крем, делится Аннина Карпенко.
Ингредиенты:
- 150 г кефир
- Соль
- 4 г сода
- 150 г мука
- 50 г какао
- 200 г вишня
- 70 г сахар
- 10 г крахмал кукурузный
- 200 г творог
- 1 ч. л ванильный сахар
- 75 г сахар
Приготовление:
Замесить тесто и оставить для развития глютена. Приготовить начинку. Сформировать вареники и отварить на пару. Подать с кремом и сиропом, приготовленными заранее.
Более подробно в видео:
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