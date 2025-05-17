Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни

Фудблогер Аннина Карпенко, ранее рассказавшая, как готовить ароматные ленивые вареники с маком, поделилась рецептом еще одного невероятного лакомства — шоколадных вареников на пару. Тесто для таких вареников обычно готовится на кефире, благодаря чему они получаются объемными, мягкими и сочными, очень похожими на галушки. Но можно добавить в него какао. Получится тесто, которое имеет вкус изысканного черного шоколада с горчинкой, которую разбавляет легкая кислинка от сочной начинки с вишней и уравновешивает все вкусы невесомый соус-крем, делится Аннина Карпенко.

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Ингредиенты: 150 г кефир

Соль

4 г сода

150 г мука

50 г какао

200 г вишня

70 г сахар

10 г крахмал кукурузный

200 г творог

1 ч. л ванильный сахар

75 г сахар

Приготовление:

Замесить тесто и оставить для развития глютена. Приготовить начинку. Сформировать вареники и отварить на пару. Подать с кремом и сиропом, приготовленными заранее.

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Более подробно в видео:

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