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Книга рецептов

Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни

20:07 17 мая 2025
шоколадные вареники на пару

Фудблогер Аннина Карпенко, ранее рассказавшая, как готовить ароматные ленивые вареники с маком, поделилась рецептом еще одного невероятного лакомства — шоколадных вареников на пару. Тесто для таких вареников обычно готовится на кефире, благодаря чему они получаются объемными, мягкими и сочными, очень похожими на галушки. Но можно добавить в него какао. Получится тесто, которое имеет вкус изысканного черного шоколада с горчинкой, которую разбавляет легкая кислинка от сочной начинки с вишней и уравновешивает все вкусы невесомый соус-крем, делится Аннина Карпенко.

Ингредиенты:

  • 150 г кефир
  • Соль
  • 4 г сода
  • 150 г мука
  • 50 г какао
  • 200 г вишня
  • 70 г сахар
  • 10 г крахмал кукурузный
  • 200 г творог
  • 1 ч. л ванильный сахар
  • 75 г сахар

Приготовление:

Замесить тесто и оставить для развития глютена. Приготовить начинку. Сформировать вареники и отварить на пару. Подать с кремом и сиропом, приготовленными заранее.

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Более подробно в видео:

Ранее украинский кулинар Иван Янюк решил удивить своих читателей рецептом необычной маринованной редиски по-грузински.

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