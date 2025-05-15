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Яркая визитка весны: готовим салат со спаржей
В сезон спаржи обязательно нужно приготовить вкусный и полезный салат. Он аппетитный, полезный и презентабельный. Поэтому смело подавайте гостям на праздничный стол, делится фудблогер Аннина Карпенко.
Салат со спаржей
Ингредиенты:
500 г спаржи
200 г клубники
150 г рукколы
70 г сыра фета
цедра 1-го лимона
оливковое масло
бальзамический соус
горчица
0,5 ч. л. меда
орегано
соль
перец
Приготовление
Выложить на тарелку все ингредиенты и полить заправкой.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об овощном салате, который готовится в банке. Необычный рецепт предложила кулинар Элла Иванова, которая очень любит экспериментировать на кухне.
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Фото Аннины Карпенко71
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