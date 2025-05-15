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Книга рецептов

Яркая визитка весны: готовим салат со спаржей

20:09 15 мая 2025
Салат со спаржей. Фото Аннины Карпенко

В сезон спаржи обязательно нужно приготовить вкусный и полезный салат. Он аппетитный, полезный и презентабельный. Поэтому смело подавайте гостям на праздничный стол, делится фудблогер Аннина Карпенко.

Салат со спаржей

Ингредиенты:

500 г спаржи

200 г клубники

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150 г рукколы

70 г сыра фета

цедра 1-го лимона

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оливковое масло

бальзамический соус

горчица

0,5 ч. л. меда

орегано

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соль

перец

Приготовление

Выложить на тарелку все ингредиенты и полить заправкой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об овощном салате, который готовится в банке. Необычный рецепт предложила кулинар Элла Иванова, которая очень любит экспериментировать на кухне.

Читайте также: Зеленый салат с необычной заправкой: простой и очень аппетитный

Фото Аннины Карпенко

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