Яркая визитка весны: готовим салат со спаржей

В сезон спаржи обязательно нужно приготовить вкусный и полезный салат. Он аппетитный, полезный и презентабельный. Поэтому смело подавайте гостям на праздничный стол, делится фудблогер Аннина Карпенко.

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Салат со спаржей

Ингредиенты:

500 г спаржи

200 г клубники

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150 г рукколы

70 г сыра фета

цедра 1-го лимона

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оливковое масло

бальзамический соус

горчица

0,5 ч. л. меда

орегано

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соль

перец

Приготовление

Выложить на тарелку все ингредиенты и полить заправкой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об овощном салате, который готовится в банке. Необычный рецепт предложила кулинар Элла Иванова, которая очень любит экспериментировать на кухне.

Фото Аннины Карпенко

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