«Только они знают детали»: Трамп обещает переговоры по Украине в Ватикане

Трамп вновь обещает немедленные переговоры в Ватикане относительно прекращения огня между россией и Украиной. После телефонного разговора с главой кремля путиным Дональд Трамп написал на платформе Truth Social, что переговоры должны начаться немедленно, и что Папа Римский предложил Ватикан в качестве места проведения переговоров.

ВІДЕО ДНЯ

«россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. И, что еще важнее, об окончании войны. Условия этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это и должно быть, ведь только они знают детали», — заявил Трамп.

Он добавил, что россия хочет торговать с США, и согласился, что это хорошая идея.

«Она имеет чрезвычайную возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства, а ее потенциал неограничен», — отметил президент США.

РЕКЛАМА

В целом Дональд Трамп выразил удовлетворение разговором с президентом россии. О телефонном звонке было сообщено Германии, Франции, Италии и Финляндии.

После разговора с главой кремля Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в СМИ назвали условия окончания войны в Украине.

РЕКЛАМА

151

Читайте нас в Facebook