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«Только они знают детали»: Трамп обещает переговоры по Украине в Ватикане
Трамп вновь обещает немедленные переговоры в Ватикане относительно прекращения огня между россией и Украиной. После телефонного разговора с главой кремля путиным Дональд Трамп написал на платформе Truth Social, что переговоры должны начаться немедленно, и что Папа Римский предложил Ватикан в качестве места проведения переговоров.
«россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. И, что еще важнее, об окончании войны. Условия этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это и должно быть, ведь только они знают детали», — заявил Трамп.
Он добавил, что россия хочет торговать с США, и согласился, что это хорошая идея.
«Она имеет чрезвычайную возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства, а ее потенциал неограничен», — отметил президент США.
В целом Дональд Трамп выразил удовлетворение разговором с президентом россии. О телефонном звонке было сообщено Германии, Франции, Италии и Финляндии.
После разговора с главой кремля Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в СМИ назвали условия окончания войны в Украине.151
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