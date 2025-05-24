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Книга рецептов

Фантастически вкусные творожные булочки: готовятся быстро и просто

21:59 24 мая 2025
творожные булочки

Творожные булочки — свежие и ароматные — мечта гурмана. Приготовить их, оказывается, проще простого. Попробуйте это сделать — и вы убедитесь. Осваивая новые рецепты, вы приобретаете бесценный опыт и сможете придумывать свои блюда, как это делают известные кулинары. Питаться качественно — приоритет людей, которые заботятся о здоровье. Домашняя еда натуральная — и в этом главное ее преимущество.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом лакомства, которое наверняка многим понравится.

— Такие творожные булочки готовятся без сахара, — говорит Элла Иванова. — Они прекрасно сочетаются с овощами и маринованной рыбой. Возможно, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Эти булочки не стоит готовить впрок. Они великолепны свежеиспеченные. При желании в тесто можно добавить хлопья перца чили.

Творожные булочки

  • 200 г творога
  • 130−140 г рисовой муки
  • 2 яйца
  • 4 г разрыхлителя
  • Соль
  • Семечки

Все ингредиенты соединить. Сформировать из теста булочки. Смазать желтком. Посыпать семечками.

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Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

И приятного аппетита!

Ранее гастроблогер Марина Гармаш рассказала о ягодной выпечке и поделилась рецептами вишневой галеты и пирога с черешней и голубикой.

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Читайте также, как приготовить классический украинский калач — пышный и ароматный.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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