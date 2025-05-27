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Украина

Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии

19:21 27 мая 2025
Киев после атаки дронов

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап убежден, что россия целенаправленно применяет комбинированные атаки против Украины, чтобы посеять страх среди населения. Массированные удары несколько дней подряд были ожидаемыми, ведь, по его словам, события в последнее время носят более политический, чем военный характер, сообщает издание Эспрессо.

«Весь мир уже понял, что договориться с путиным невозможно. Его действия направлены не на мир, а на принуждение Украины к капитуляции. На фронте россияне хоть и двигаются, но медленно — черепахи быстрее передвигаются», — отметил эксперт.

Криволап считает, что цель врага — создать панику среди украинцев, похожую на ту, которую он надеялся вызвать в начале войны, когда планировал захватить Киев за три дня.

В то же время эксперт выразил надежду на увеличение способности украинских сил обороны отвечать ударами по военным объектам на территории россии. «То, что творит путин, — это ужасно. Хотелось бы видеть больше ответных ударов», — подытожил он.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», союзники сняли ограничения для Украины по использованию дальнобойного оружия.

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