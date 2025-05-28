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Порог скорости снизят, штрафы увеличат: в Раде готовят еще один удар по водителям-нарушителям

10:41 28 мая 2025
Раде предложили градацию штрафов за превышение скорости ТС. Фото Pixabay

В Верховной Раде зарегистрирован и передан на рассмотрение очередной проект закона, которым предлагается существенно усилить ответственность водителей, нарушающих ПДД. В первую очередь это касается превышения скорости движения транспорта.

Речь идет о законопроекте об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению пропорциональности ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

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«Для предотвращения административных правонарушений, связанных с превышением скорости, Украина исходя из рекомендаций и практик государств-членов ЕС, должна сосредоточиться на градации наказаний в зависимости от степени превышения скорости именно в диапазоне от 1 до 70 км/ч», — утверждают авторы документа.

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НМДГ — необлагаемый налогом минимум доходов граждан (17 гривен).

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Авторы документа предлагают, чтобы полномочия по рассмотрению дел и вынесению постановлений о
превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 10 — 80 км/ч оставались за Национальной полицией. Полномочиями по составлению протоколов за превышение установленных ограничений скорости движения, что повлекло за собой создание аварийной обстановки, наделяются должностные лица органов Национальной полиции, а в отношении рассмотрения дел и вынесения постановлений — суды.

Также в парламенте был зарегистрирован проект закона, которым предлагалось увеличить в 7,5 раз штраф за непропуск водителями автомобилей специальных служб: с 680 грн до 1700 — 2550 грн.

Фото Pixabay

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