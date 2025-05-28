Все это в мусорник: сеть возмутилась советами дизайнера

Известный дизайнер Андре Тан, который поделился актуальными новинками летнего гардероба, дал советы по стилю. Андре рассказал, какие тренды будут в обуви, и дал советы, с чем лучше носить модные изделия. По словам дизайнера, современные модели очень удобны.

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«Этим летом тренды удобные и очень стильные!» — написал Тан на своей странице в социальной сети.

По словам дизайнера, в трендах остаются мюли — обувь с открытыми пятками. Андре рекомендует носить их с деловыми костюмами и романтическими платьями.

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Одна из модных моделей — вьетнамки, которые обычно надевают на пляж.

«Кожаные модели на плоской или платформенной подошве — часть городских образов в стиле 90-х, — написал Андре. — Продолжают находиться в трендах и балетки».

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«Актуальные модели — с заостренным носом, на мини-каблуке, с ремешками, — добавил дизайнер. — Они сочетаются с шортами-бермудами, платьями бэби-долл и легкими сарафанами».

Актуальные лоферы Тан рекомендует носить с носками или на босую ногу. А вот ретро-кеды — с денимом, шортами или платьями.

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Подписчики дизайнера не были в восторге от его рекомендаций и отметили, что трендовая обувь не всегда удобна.

«Всю эту обувь в мусорник! — написали в комментариях. — Тренды и здоровые ноги — по разным дорогам! Самое трендовое — это именно анатомическая обувь, от которой и в голове светлее становится. А потом приходит модница с кривыми пальцами и гематомами!»

«Тренд — это то, в чем вам комфортно! — добавили в ответ. — И то, что вам нравится».

«А где высокие каблуки? — задумались в посте. — Я их так люблю».

«Что-то мне, кроме лоферов, ничего не нравится», — признались в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буме бусин.

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