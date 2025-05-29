Мир или новые территориальные захваты: путин выдвинул жесткие условия прекращения войны

Несмотря на значительные потери, президент россии не демонстрирует готовности к прекращению огня в Украине. Кремлевские источники отмечают, что он рассматривает возможность мирных переговоров, но только на собственных условиях, которые могут оказаться недопустимыми для Киева, пишет Reuters.

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По информации источников издания, путин сформулировал требования для завершения войны, среди которых письменные гарантии Запада по прекращению расширения НАТО на восток и отмене ключевых санкций против россии.

После разговора с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом, который станет основой мирного соглашения. Однако россия до сих пор не определила конкретные сроки его подготовки. В свою очередь, Трамп раскритиковал путина, предупредив, что он «играется с огнем».

Украина настаивает на немедленном прекращении огня без дополнительных условий, но кремль отверг это предложение и активизировал удары по украинским городам. Киев и западные партнеры обвиняют россию в умышленном затягивании переговорного процесса для получения новых территориальных преимуществ.

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Кремлевские источники сообщают, что путин требует письменных обязательств от Запада о том, что НАТО не будет расширяться на территорию Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик. Он также настаивает на военном и политическом нейтралитете Украины и гарантиях защиты русскоговорящего населения. Среди других требований — снятие западных санкций и разблокирование российских государственных активов.

«Если путин не сможет заключить мирное соглашение на своих условиях, война будет продолжаться», — заявил кремлевский инсайдер. Он также отметил, что президент россии не готов к компромиссам по вопросу территорий и настаивает на полном контроле рф над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Мерц считает, что война в Украине будет продолжаться долго.

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