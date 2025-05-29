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Мир или новые территориальные захваты: путин выдвинул жесткие условия прекращения войны
Несмотря на значительные потери, президент россии не демонстрирует готовности к прекращению огня в Украине. Кремлевские источники отмечают, что он рассматривает возможность мирных переговоров, но только на собственных условиях, которые могут оказаться недопустимыми для Киева, пишет Reuters.
По информации источников издания, путин сформулировал требования для завершения войны, среди которых письменные гарантии Запада по прекращению расширения НАТО на восток и отмене ключевых санкций против россии.
После разговора с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом, который станет основой мирного соглашения. Однако россия до сих пор не определила конкретные сроки его подготовки. В свою очередь, Трамп раскритиковал путина, предупредив, что он «играется с огнем».
Украина настаивает на немедленном прекращении огня без дополнительных условий, но кремль отверг это предложение и активизировал удары по украинским городам. Киев и западные партнеры обвиняют россию в умышленном затягивании переговорного процесса для получения новых территориальных преимуществ.
Кремлевские источники сообщают, что путин требует письменных обязательств от Запада о том, что НАТО не будет расширяться на территорию Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик. Он также настаивает на военном и политическом нейтралитете Украины и гарантиях защиты русскоговорящего населения. Среди других требований — снятие западных санкций и разблокирование российских государственных активов.
«Если путин не сможет заключить мирное соглашение на своих условиях, война будет продолжаться», — заявил кремлевский инсайдер. Он также отметил, что президент россии не готов к компромиссам по вопросу территорий и настаивает на полном контроле рф над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Мерц считает, что война в Украине будет продолжаться долго.360
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