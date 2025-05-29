Вареники с вишнями: вкусны как горячими, так и холодными

Сезон ягод — лучший сезон в году. Ими можно наслаждаться в пирогах, варениках, компотах…

Вареники с вишнями - любимое блюдо взрослых и детей. Приготовьте их по рецепту, которым поделилась с «ФАКТАМИ» кулинар-гастроблогерша Марина Гармаш, — и насладитесь этим неповторимым вкусом лета. Напомним, что пани Марина ранее давала рецепт ягодной галеты с хрустящими бортиками из теста.

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— Эти вареники вкусны как в горячем, так и в холодном виде, — говорит Марина Гармаш. — Рецепт достаточно прост в исполнении.

Вареники с вишнями РЕКЛАМА Для теста нужно: 300 мл воды, 1 ч. л. соли, 50 г сливочного масла, 500 г муки

Для начинки: 600 — 700 г вишни без косточек, 5 — 6 ст. л. сахара, 0,5 ст. л. кукурузного крахмала

В миску просейте муку, доведите до кипения воду с солью и сливочным маслом. Введите горячую жидкость в муку, тщательно перемешайте ложкой. Дайте немного остыть, замесите тесто. Накройте, оставьте на 30 минут.

Смешайте сахар и крахмал. Добавляйте по 0,5 ч. л. сахара с крахмалом на каждый вареник. Сформируйте вареники, отварите в подсоленной воде 4 — 5 минут. Посыпьте сахаром.

Вкусных и приятных моментов!

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Напомним рецепт ленивых вареников с вишней от Людмилы Борщ.

Фото из альбома Марины Гармаш

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