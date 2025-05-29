Руничная колода карт Таро показала украинскому тарологу, чего ждать на поле боя в Украине в ближайшие недели.



А расклад карт Таро подсказал, как будет складываться завтрашний день для представителей разных знаков зодиака.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Маг»

Овнов ждут удивительные события. Вы можете оказаться в центре внимания, особенно среди представителей противоположного пола. День подойдет для того, чтобы заявить о себе, сделать первый шаг или взять инициативу в свои руки.

Совет карт — Не бойтесь действовать — ваши решения будут особенно точными.

Телец — «Императрица»

РЕКЛАМА

Тельцам следует сосредоточиться на собственных желаниях и потребностях, а не ждать поддержки от кого-то другого. Старайтесь не оправдывать тех, кто подвел — лучше доверять фактам, а не иллюзиям.

Совет карт — Завтра обязательно уделите время себе.

Близнецы — «Шут»

Близнецам необходимо быть особенно внимательными к своим действиям и словам, особенно на работе. Есть риск допустить ошибки, которые могут повлиять на ваше положение. В личной жизни возможны напряженные моменты.

Совет карт — Важно сохранять внутреннее равновесие и думать на шаг вперед.

РЕКЛАМА

Рак — «Верховная Жрица»

Для Раков день будет наполнен тайнами. Есть шанс получить полезную информацию или предложение, которое может оказаться достаточно перспективным. Однако прежде чем действовать, важно хорошо все обдумать и не торопиться.

Совет карт — День требует тонкого подхода и внутренней тишины.

Лев — «Император»

Львам не следует планировать сложных домашних дел. Лучше заняться организационными вопросами и распределением обязанностей.

Совет карт — День требует четкости, дисциплины и уверенности в себе.

РЕКЛАМА

Дева — «Сила»

Девам не стоит перегружать себя работой или встречами — энергия дня больше подходит для отдыха и восстановления. Если кто-нибудь предложит помощь — не отказывайтесь, даже если вы привыкли справляться в одиночку.

Совет карт — Завтра вашим щитом станет доброта.

Весы — «Отшельник»

Весам стоит день провести в одиночестве или хотя бы сократить общение до минимума. Не стоит делать большие покупки или принимать финансовые решения.

Совет карт — Следует помнить, что иногда молчание — самый мудрый ответ.

Скорпион — «Правосудие»

Для Скорпионов день обещает быть судьбоносным. Все поступки будут иметь последствия, хорошие или плохие. Пора решить, что действительно важно и с кем вы хотите идти дальше.

Совет карт — День нуждается в честности, прежде всего с самим собой.

Стрелец — «Мир»

Для Стрельцов завершение какого-нибудь этапа, особенно если долго к нему шли. Вас может посетить чувство глубокого удовольствия — это редкий подарок, не игнорируйте его.

Совет карт — Все, что завершится завтра, откроет вам путь к чему-то новому.

Козерог — «Тройка Жезлов»

Козерогам следует быть готовыми к напряженным ситуациям, особенно на работе. Необходимо выстраивать долгосрочные планы. Ваши идеи могут быть не сразу приняты, но не сдавайтесь.

Совет карт — Вы на верном пути, даже если пока все идет медленно.

Водолей — Восьмерка Жезлов

День будет очень динамичным, насыщенным общением и неожиданными новостями. Возможны важные переговоры, новые контакты или внезапные перемены на работе. Если хотите добиться успеха, действуйте быстро, но обдуманно.

Совет карт — стоит надеяться на приятные сюрпризы.

Рыбы — «Двойка Кубков»

Рыб ждут важные изменения в отношениях и вопросах, касающихся финансовой ответственности. Возможно, вам придется принять непростое, но важное решение — не стоит искать советчиков, полагайтесь на свою интуицию.

Совет карт — Вашими проводниками станут искренность и доверие к себе.

Напомним, известный мольфар рассказал, как получить деньги от Вселенной.

452

Читайте нас в Facebook