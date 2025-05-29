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Стрельцам — «Мир», Девам — «Сила», а Ракам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 30 мая
Руничная колода карт Таро показала украинскому тарологу, чего ждать на поле боя в Украине в ближайшие недели.
А расклад карт Таро подсказал, как будет складываться завтрашний день для представителей разных знаков зодиака.
Овен — «Маг»
Овнов ждут удивительные события. Вы можете оказаться в центре внимания, особенно среди представителей противоположного пола. День подойдет для того, чтобы заявить о себе, сделать первый шаг или взять инициативу в свои руки.
Совет карт — Не бойтесь действовать — ваши решения будут особенно точными.
Телец — «Императрица»
Тельцам следует сосредоточиться на собственных желаниях и потребностях, а не ждать поддержки от кого-то другого. Старайтесь не оправдывать тех, кто подвел — лучше доверять фактам, а не иллюзиям.
Совет карт — Завтра обязательно уделите время себе.
Близнецы — «Шут»
Близнецам необходимо быть особенно внимательными к своим действиям и словам, особенно на работе. Есть риск допустить ошибки, которые могут повлиять на ваше положение. В личной жизни возможны напряженные моменты.
Совет карт — Важно сохранять внутреннее равновесие и думать на шаг вперед.
Рак — «Верховная Жрица»
Для Раков день будет наполнен тайнами. Есть шанс получить полезную информацию или предложение, которое может оказаться достаточно перспективным. Однако прежде чем действовать, важно хорошо все обдумать и не торопиться.
Совет карт — День требует тонкого подхода и внутренней тишины.
Лев — «Император»
Львам не следует планировать сложных домашних дел. Лучше заняться организационными вопросами и распределением обязанностей.
Совет карт — День требует четкости, дисциплины и уверенности в себе.
Дева — «Сила»
Девам не стоит перегружать себя работой или встречами — энергия дня больше подходит для отдыха и восстановления. Если кто-нибудь предложит помощь — не отказывайтесь, даже если вы привыкли справляться в одиночку.
Совет карт — Завтра вашим щитом станет доброта.
Весы — «Отшельник»
Весам стоит день провести в одиночестве или хотя бы сократить общение до минимума. Не стоит делать большие покупки или принимать финансовые решения.
Совет карт — Следует помнить, что иногда молчание — самый мудрый ответ.
Скорпион — «Правосудие»
Для Скорпионов день обещает быть судьбоносным. Все поступки будут иметь последствия, хорошие или плохие. Пора решить, что действительно важно и с кем вы хотите идти дальше.
Совет карт — День нуждается в честности, прежде всего с самим собой.
Стрелец — «Мир»
Для Стрельцов завершение какого-нибудь этапа, особенно если долго к нему шли. Вас может посетить чувство глубокого удовольствия — это редкий подарок, не игнорируйте его.
Совет карт — Все, что завершится завтра, откроет вам путь к чему-то новому.
Козерог — «Тройка Жезлов»
Козерогам следует быть готовыми к напряженным ситуациям, особенно на работе. Необходимо выстраивать долгосрочные планы. Ваши идеи могут быть не сразу приняты, но не сдавайтесь.
Совет карт — Вы на верном пути, даже если пока все идет медленно.
Водолей — Восьмерка Жезлов
День будет очень динамичным, насыщенным общением и неожиданными новостями. Возможны важные переговоры, новые контакты или внезапные перемены на работе. Если хотите добиться успеха, действуйте быстро, но обдуманно.
Совет карт — стоит надеяться на приятные сюрпризы.
Рыбы — «Двойка Кубков»
Рыб ждут важные изменения в отношениях и вопросах, касающихся финансовой ответственности. Возможно, вам придется принять непростое, но важное решение — не стоит искать советчиков, полагайтесь на свою интуицию.
Совет карт — Вашими проводниками станут искренность и доверие к себе.
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